Snickers выпустил шоколадные яйца к Пасхе

Snickers выпустил сезонную новинку — шоколадные яйца. В преддверии Пасхи производитель шоколада проведет акцию, в рамках которой будет бесплатно раздавать угощение.

Сезонная новинка получила классическую начинку — молочный шоколад, карамель, жареный арахис и нугу. Но вместо традиционного батончика она выполнена в форме пасхального яйца.

В рамках рекламной кампании Snickers проведет акцию в Нью-Йорке. 28 марта в центре мегаполиса появится огромная курица, которая будет нести шоколадные яйца. А все желающие смогут тут же их попробовать. Для тех же, кто не сможет посетить это мероприятие, Snickers проведет розыгрыш годового запаса шоколадных яиц на своем сайте.