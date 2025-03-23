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23.03.2025 в 16:10

Snickers выпустил шоколадные яйца к Пасхе

В рамках кампейна огромная курица будет их «нести» в центре Нью-Йорка

Snickers выпустил сезонную новинку — шоколадные яйца. В преддверии Пасхи производитель шоколада проведет акцию, в рамках которой будет бесплатно раздавать угощение.

Сезонная новинка получила классическую начинку — молочный шоколад, карамель, жареный арахис и нугу. Но вместо традиционного батончика она выполнена в форме пасхального яйца.

В рамках рекламной кампании Snickers проведет акцию в Нью-Йорке. 28 марта в центре мегаполиса появится огромная курица, которая будет нести шоколадные яйца. А все желающие смогут тут же их попробовать. Для тех же, кто не сможет посетить это мероприятие, Snickers проведет розыгрыш годового запаса шоколадных яиц на своем сайте.

Snickers Пасха
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