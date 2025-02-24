«Снежный заезд» от ВТБ

ВТБ и студия маркетинговых игр Digital Lab Games создали атмосферный новогодний проект, где участники соревновались на заснеженных склонах за 1 млн руб. и другие призы. Команда проекта рассказала Sostav о механике игры.

«Снежный заезд» — это поздравление клиентов банка с Новым годом, а также маркетинговая активность, чтобы повысить лояльность и активность пользователей, а также познакомить их с продуктами банка.

Завязка истории

Новый год — горячее время для Деда Мороза. Он так спешил, что рассыпал мешки с подарками из стареньких саней. Собрать их по горным склонам поможет участник игры, спускаясь по склону на сноуборде и собирая бонусы на своем пути.

Покоряем трассы

Итак, игрокам предстояло, управляя Дедом Морозом, мчаться по склонам, уворачиваться от препятствий и собирать снежинки, бустеры и мешки с подарками, чтобы покорить вершину рейтинга и выиграть ценные призы. Снежинки — это очки опыта, суммарное количество которых влияло на позицию в рейтинге. А за собранный мешок с подарками начислялся реальный денежный приз от партнеров ВТБ в конце игры.

По трассе также разбросаны бустеры, которые дают преимущество во время спуска по склону. Например, «Магнит» автоматически собирает все снежинки и подарки в радиусе действия, а «Турбо двигатель» позволяет взлететь над трассой и избежать препятствий.

Каждый день за вход в игру начислялось 3 единицы энергии — игровые попытки. Один заезд длился 90 секунд, а на его прохождение давались 3 жизни. И все было бы очень просто, но скорость в процессе увеличивалась, как и количество препятствий.

Набираем больше очков

Было несколько опций получить дополнительные игровые попытки и бустеры, а значит, быстрее продвинуться в рейтинге:

Растить уровень

Всего в игре их 5. Накапливая очки опыта, пользователь поэтапно открывает 5 уникальных сноубордов — каждый обновляет экипировку персонажа и дает дополнительные награды для улучшения игрового процесса. Например, за 2 730 очков открывался ВТБ-борд, 2 дополнительные попытки, 2 бустера «Магнит» и 2 бустера «Турбо двигатель».

Выполнять задания в игре

Помимо основного геймплея, игроки должны были выполнять неигровые задания: ежедневно заходить в игру, подписаться на соцсети банка, совершать покупки по карте, перевести деньги на благотворительность и многие другие. Все они позволяли эффективнее копить очки и с большей вероятностью получить призы от ВТБ, а бренд, в свою очередь, закрывал свои бизнес-задачи. Вознаграждения за задания начислялись автоматически по факту выполнения при следующем входе в игру.

Растем в рейтингах и получаем призы

Игроки соревновались в двух рейтингах. По результатам еженедельного рейтинга лидеров ожидали денежные призы, сертификаты и промокоды партнеров. А в сезонном был шанс выиграть 1 млн руб., заняв первое место, или получить от 25 тыс. руб. за место в топ-100.

ВТБ подготовили большой призовой фонд, где даже игрок на 999 999 месте сезонного рейтинга мог получить в награду промокод от партнеров банка.

Татьяна Зинова, руководитель направления «Геймификация ВТБ»: Хотим выразить благодарность всей группе разработки! От идеи до запуска проекта команда проявила свой профессионализм и отзывчивость. Было приятно работать на протяжении всего периода сотрудничества.