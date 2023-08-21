«Снежная Королева» обновила логотип и дизайн торговых точек

Сеть магазинов «Снежная Королева» обновила логотип и дизайн торговых пространств, сообщили Sostav в компании. В основу новой визуальной концепции бренда вошли чистота линий и ясность стиля, отмечено в пресс-релизе.



Логотип стал более «тонким и лёгким, что актуально для диджитал-среды, но при этом сохранил фирменную «корону»» и чёрно-белую цветовую гамму. В написании бренда использован уникальный шрифт и только прописные буквы.

Новый логотип транслирует современность, практичность, изящество и красоту, которые компания предлагает в образах своим клиентам, рассказала директор департамента рекламы компании «Снежная Королева» Татьяна Голышева.

Татьяна Голышева, директор департамента рекламы компании «Снежная Королева»: Обновление концепции — это целая серия изменений, начиная с торгового оборудования магазинов и дизайна, заканчивая светом и примерочными. Обновлённые визуальные коды бренда, отражённые в новых интерьерах, потребовали изменений не только снаружи, но и внутри. Так и возникла необходимость в редизайне логотипа.

Над новым обликом «Снежной Королевы» работал дизайнер и архитектор Роман Кольс. Он отмечает, что логотип, как витрина бренда, отражает актуальное настроение компании. Ребрендинг приурочен к 25-летнему юбилею компании.