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21.08.2023 в 16:50

«Снежная Королева» обновила логотип и дизайн торговых точек

В написании бренда использован уникальный шрифт и только прописные буквы

Сеть магазинов «Снежная Королева» обновила логотип и дизайн торговых пространств, сообщили Sostav в компании. В основу новой визуальной концепции бренда вошли чистота линий и ясность стиля, отмечено в пресс-релизе.

Логотип стал более «тонким и лёгким, что актуально для диджитал-среды, но при этом сохранил фирменную «корону»» и чёрно-белую цветовую гамму. В написании бренда использован уникальный шрифт и только прописные буквы.

Новый логотип транслирует современность, практичность, изящество и красоту, которые компания предлагает в образах своим клиентам, рассказала директор департамента рекламы компании «Снежная Королева» Татьяна Голышева.

Татьяна Голышева, директор департамента рекламы компании «Снежная Королева»:

Обновление концепции — это целая серия изменений, начиная с торгового оборудования магазинов и дизайна, заканчивая светом и примерочными. Обновлённые визуальные коды бренда, отражённые в новых интерьерах, потребовали изменений не только снаружи, но и внутри. Так и возникла необходимость в редизайне логотипа.

Над новым обликом «Снежной Королевы» работал дизайнер и архитектор Роман Кольс. Он отмечает, что логотип, как витрина бренда, отражает актуальное настроение компании. Ребрендинг приурочен к 25-летнему юбилею компании.

Роман Кольс, дизайнер и архитектор:

Человек остро ощущает быстротечность времени, хрупкость и изменчивость окружающего мира. Мгновение переживается как что-то ускользающее из рук. Вкусы меняются, вместе с ними меняется и форма. Работая над утончённым подходом к дизайну, я предложил новое прочтение формы логотипа, в более чистых и строгих линиях, созвучных с актуальными коллекциями бренда.

Снежная королева Логотип Ребрендинг
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