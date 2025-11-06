Sostav.ru

06.11.2025 в 13:50

Snap и Perplexity заключили сделку на $400 млн, чтобы внедрить ИИ-поиск в Snapchat

Пользователи смогут задавать вопросы и получать ответы прямо в чате

Snap и Perplexity заключили сделку на $400 млн, которая позволит внедрить поисковую систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) в Snapchat в начале 2026 года. Об этом пишет Engadget.

Благодаря партнерству, поисковая система на основе ИИ от Perplexity станет важной частью интерфейса Snapchat, позволяя людям «задавать вопросы и получать понятные, содержательные ответы из проверяемых источников прямо в Snapchat».

Snap может развивать аналогичные партнерские отношения с другими организациями, работающими в сфере искусственного интеллекта.

Компания в последние годы делает ставку на генеративный ИИ. У Snap есть собственный чат-бот MyAI, работающий на базе LLM и использующий модели OpenAI, Google и, в скором времени, Perplexity. Snap также представила инструменты для создания контента на основе искусственного интеллекта, которые способствовали росту популярности ее сервиса подписки Snapchat+.

Snap работает над новой ИИ-функцией генерации видео под названием AI Clips, позволяющей создавать короткие видеоролики, которыми можно делиться, используя простые подсказки. Кроме того, компания планирует выпустить новую версию своих очков дополненной реальности под названием Specs в следующем году.

В сентябре Snap объявила о реструктуризации. Компания перестроит работу вокруг небольших стартап-команд численностью 10−15 человек.

