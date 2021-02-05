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05.02.2021 в 09:25

SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток за участие в митинге

Согласно протоколу, Бордунов выкрикивал лозунги и создал помехи для пешеходов

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Вечером 4 февраля в Москве задержали SMM-редактора поисковика билетов Aviasales Романа Бордунова. Он рассказал в своем Twitter-аккаунте, что его несколько дней разыскивает полиция. После участия в акции 31 января его задержали и направили в суд, однако при переводе из одного ОВД в другое забыли оформить документы, и Бордунов ушел.

Бордунов рассказал, что полицейские звонили его арендодателю с вопросами: «где я могу быть, в каких отношениях, не склонен ли к суициду и какой ориентации». Также они пришли к дому его подруги Полины, у которой он находился — хозяйка ее квартиры и открыла дверь полиции.

Корреспондент МБХ-медиа Александр Скрыльников, который присутствовал во время задержания, отметил, что будет свидетельствовать в суде о его незаконности. Также он опроверг предположение Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» о том, что задержание связано с содержанием аккаунта Aviasales.

Бордунова отвезли в ОВД по Ярославскому району и оставили там на ночь. К нему приехали адвокаты, но, по словам Скрыльникова, никого к задержанному не пустили.

Заседание состоялось 5 февраля. Бабушкинский суд Москвы арестовал Бордунова на 13 суток, об этом сообщила «МБХ медиа» адвокат Ольга Балабанова. Его признали виновным в участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре. В административном протоколе говорится, что Бордунов в группе из 1 тыс. человек выкрикивал лозунги «Россия без Путина!», «Путин вор!» и «создал помехи для пешеходов, перекрыв доступ к автобусным остановкам, подземным и надземным переходам».

Адвокат отметила, что постановления о приводе, на основании которого Бордунова задержали накануне, в деле не было. Кроме того, на суд не допустили свидетелей защиты. Балабанова добавила, что решение суда будет обжаловано.

Aviasales
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