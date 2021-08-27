Российские СМИ потребовали от властей прекратить преследование независимых журналистов

Редакции российских СМИ обратились к руководству страны — президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателю Госдумы Вячеславу Володину и многим другим — с требованием остановить кампанию против независимой журналистики.

Свои варианты обращения опубликовали «Дождь» (признано СМИ-иноагентом), «Новая газета», российский Forbes, «Медуза» (признано СМИ-иноагентом), Republic, The Village, Wonderzine, «Псковская губерния» и другие издания, а также профсоюз журналистов и работников СМИ.

Журналисты требуют (версия «Новой газеты»):

отказаться от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций;

отменить соответствующие законы;

прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи;

прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов;

соблюдать статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов»;

соблюдать закон «О СМИ».

«Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать», — говорится в заявлении «Новой газеты».

«В нынешнем виде правоприменительная практика ограничивает права и возможности журналистов и создает прямую угрозу свободе слова и информации», — отмечают в Forbes.

Ранее Союз журналистов России (СЖР) и Совет по правам человека при президенте (СПЧ) обратились к Минюсту с просьбой разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут получить статус иностранного агента.