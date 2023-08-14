Смартфоны в России подорожали на треть с начала 2023 года

По итогам первого полугодия 2023-го средняя стоимость ввезённого в Россию смартфона увеличилась на 32% по отношению к показателю за аналогичный период 2022-го. Для сравнения: в первом полугодии 2021-го средняя стоимость смартфона выросла на 20%. Такие данные аналитического центра GS Group опубликовал Forbes.

Согласно данным компании, за первую половину 2023 года в Россию поставили смартфонов на общую сумму 314 млрд руб. — на 42% больше, чем годом ранее. Прирост аналитики GS Group объяснили подорожанием устройств и эффектом низкой базы.

В первой половине 2022 года оборот смартфонов в денежном выражении сократился на 34% год к году. В GS Group отмечают, что консолидация по обороту на рынке снижается. Если в 2018−2021 годах три лидера получали не менее 80% всех денег российских покупателей смартфонов, то в 2023 году показатель снизился до 69%.

Пр этом лидеры остались те же. По данным аналитиков компании, на долю американской Apple приходится 34% выручки всего рынка, Xiaomi — 19%, Samsung — 16%.

В первом полугодии 2023 года в Россию ввезли 12,4 млн смартфонов, что на 26% больше, чем годом ранее. Несмотря на частичное восстановление поставок смартфонов после наложения санкций, их объём находится примерно на уровне 2017 года, отмечают в GS Group.

В штучном выражении первое место у китайского Xiaomi с 27,9% поставок, второе — у Samsung с 12,7%. Третье место у китайского Realme с 12,1% рынка. Ещё один китайский бренд — Tecno — занял четвёртое место с долей рынка в 10,4%.

Доля iPhone в России составила 9,2%. Импорт устройств в страну за первые полгода 2023-го достиг 1,1 млн штук, что на 15% выше, чем за аналогичный период 2022 года и в два раза ниже, чем в 2021 году. Аналитики GS Group видят в этом две причины для беспокойства.

Первая — возможность ввозить iPhone в Россию без контроля официального дистрибьютора позволила заняться этим слишком многим предпринимателям. В России вместо дефицита образовался избыток iPhone, что приводит к падению цен, скидкам и в конечном итоге «подрывает премиальный имидж бренда».

«Во-вторых, государство начало кампанию против Apple из-за политики безопасности компании: если ограничения для Apple на закрытых предприятиях приняты давно, то запрет на использование iPhone в рабочих целях в министерствах стал неожиданностью, хотя напрашивался давно. В итоге iPhone, с одной стороны, теряет лоск премиального атрибута, с другой — имидж технологичного шедевра, созданного для клиента. И если сегодня каждый восьмой смартфон в России выпущен Apple, то на фоне выхода флагманов других брендов это ненадолго», — пояснили в GS Group.

На прошлой неделе вслед за некоторыми министерствами и госкомпаниями РЖД ввёл для своих сотрудников запрет на использование iPhone в служебных целях. Запрет касается только рабочих вопросов.

Ранее некоторые министерства, в том числе Мипромторг, Минпросвещения, Минцифры и Минкультуры рекомендовали своим сотрудникам и российским предприятиям отказаться от использования iPhone в рабочих целях. Пользоваться техникой Apple в служебных целях также запрещено сотрудникам и «Ростеха».