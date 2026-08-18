Владелец «СМ-Клиники» получил 100% «Медфрендс-Клиник»

Владелец «СМ-Клиники» Николай Смыслов получил 100% в ООО «Медфрендс-Клиник», следует из данных СПАРК. На балансе компании находится одноименная клиника превентивной медицины у станции метро «Нагатинская» в Москве. Ее основала в 2024 году Александра Дружинина, супруга бывшего главы Федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В «СМ-Клинике» отказались раскрывать подробности соглашения, сославшись на то, что сделка еще не закрыта. Александра Дружинина от комментариев также отказалась. По оценкам, ранее приведенным «Ведомостями», инвестиции в запуск клиники могли составить 70−120 млн руб., а при продаже стоимость актива, вероятно, не превышала бы объем первоначальных вложений.

«Медфрендс-Клиник» начала работать осенью 2024 года как проект в сфере превентивной медицины. Сейчас она предлагает чекап-программы, консультации врачей, косметологические и спа-услуги. В 2025 году выручка компании выросла в 15 раз, до 42,7 млн руб., однако чистый убыток увеличился на треть, до 32,6 млн руб.

Для «СМ-Клиники» приобретение может стать выходом в сегмент превентивной медицины и одновременно возможностью протестировать направление спа-услуг, считает гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев. Семья Дружининых, в свою очередь, сможет сосредоточиться на основном медицинском бизнесе — дистрибуторе медтехники «Медфрендс», выручка которого в 2025 году выросла на 35,5%, до 567,2 млн руб.

Сеть «СМ-Клиника» была основана Смысловым в 2002 году. Сейчас в нее входят 37 клиник в пяти регионах, а совокупная выручка группы в 2025 году достигла 31,5 млрд руб., увеличившись на 31%. Сделка также может стать для сети способом усилить присутствие на растущем коммерческом рынке превентивной медицины, объем которого Eqiva оценивает в 19,6 млрд руб. по итогам 2025 года.