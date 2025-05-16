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18+
16.05.2025 в 17:10

Слушайте «Радио.Sostav»!

Новый формат с самыми известными представителями рекламного рынка

Мы запускаем новый формат. Лучшие люди индустрии рекламы и маркетинга рассказывают слушателям о том, что для них действительно важно. Коротко, ярко и сразу в Telegram-канале. Как говорится, счастье подписчика не только в кружках.

В первом выпуске на вопрос «Что для вас радио?» отвечают:

  • Виталий Быков, руководитель креативного агентства REDKEDS
  • Евгений Пырьев, креативный директор агентства FABULA
  • Артем Синявский, основатель Marvelous Group
  • Александр Кубанеишвили, основатель и CEO Digital Club
  • Таисия Кокаулина, руководитель группы по размещению рекламы на радио и в прессе SkyAlliance
  • Кирилл Сорокин, программный директор «Дорожного радио»
  • Анастасия Рогожникова, программный директор «Радио 7».

Первый выпуск доступен по ссылке.

Радио
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