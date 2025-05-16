Слушайте «Радио.Sostav»!

Мы запускаем новый формат. Лучшие люди индустрии рекламы и маркетинга рассказывают слушателям о том, что для них действительно важно. Коротко, ярко и сразу в Telegram-канале. Как говорится, счастье подписчика не только в кружках.

В первом выпуске на вопрос «Что для вас радио?» отвечают:

Виталий Быков, руководитель креативного агентства REDKEDS

Евгений Пырьев, креативный директор агентства FABULA

Артем Синявский, основатель Marvelous Group

Александр Кубанеишвили, основатель и CEO Digital Club

Таисия Кокаулина, руководитель группы по размещению рекламы на радио и в прессе SkyAlliance

Кирилл Сорокин, программный директор «Дорожного радио»

Анастасия Рогожникова, программный директор «Радио 7».

Первый выпуск доступен по ссылке.