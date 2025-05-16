Слушайте «Радио.Sostav»!

Мы запускаем новый формат. Лучшие люди индустрии рекламы и маркетинга рассказывают слушателям о том, что для них действительно важно. Коротко, ярко и сразу в Telegram-канале. Как говорится, счастье подписчика не только в кружках.
В первом выпуске на вопрос «Что для вас радио?» отвечают:
- Виталий Быков, руководитель креативного агентства REDKEDS
- Евгений Пырьев, креативный директор агентства FABULA
- Артем Синявский, основатель Marvelous Group
- Александр Кубанеишвили, основатель и CEO Digital Club
- Таисия Кокаулина, руководитель группы по размещению рекламы на радио и в прессе SkyAlliance
- Кирилл Сорокин, программный директор «Дорожного радио»
- Анастасия Рогожникова, программный директор «Радио 7».
Первый выпуск доступен по ссылке.