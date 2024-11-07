Сколько стоят креативные услуги в 2024 году?

Аналитический центр АКАР/АРИР/РАМУ/ГИПП поделился результатами ежегодного исследования стоимости креативных услуг в рекламной индустрии. Цены выросли почти на все виды работ. Сильнее всего увеличился прайс на участие в креативном тендере (89%).

Исследование проводится ежегодно по инициативе комитета креативных агентств АКАР. Оно позволяет узнать, какие услуги оказывают игроки рынка и сколько в среднем стоит разработка продуктов.

В опросе приняли участие 37 агентств: 25 из них локальные, остальные — ex-сетевые/локализованные. Данные сравниваются с волной 2023 года.

Динамика стоимости и средние значения цен

Заметнее всего, на 89%, по сравнению с 2023 годом вырос прайс на участие в креативном тендере. Стоимость услуги по формированию позиционирования/платформы бренда увеличилась на 41%. Единственным видом работ, цена на который упала, стала разработка идеи тактической рекламной кампании с адаптацией на один тип контента (-8%).

В локальных агентствах только две услуги выросли в цене — позиционирование/платформа бренда (+3%) и креативный тендер (+98%). Прайс на остальные виды работ снизился. Сильнее всего упала стоимость разработки тактической рекламной кампании с адаптацией на три формата (-21%).

Цена на все виды работ в экс-сетевых агентствах повысилась. Наиболее заметное увеличение демонстрирует услуга по разработке позиционирования/платформы бренда — +112%. На 87% выросла стоимость тактической рекламной кампании с адаптацией на два формата. Коммуникационная стратегия и долгосрочная коммуникационная идея увеличились в цене на 55% и 54% соответственно.

Презентация идей и их доработка

Большинство респондентов (79%) презентуют клиенту 3 варианта креативной идеи. 13% агентств готовит 2 разработки.

Ex-сетевые компании чаще всего (83%) отдают 3 концепции. Локальные агентства также преимущественно фокусируются на трех идеях — такой ответ дали 77%.

Большая часть агентств (47%) дорабатывает креативную концепцию 3 раза. Чуть меньше, 40% респондентов, вносят правки дважды. В ex-сетевых агентствах концепция в основном (58%) проходит 2 итерации. Свыше половины локальных агентств (54%) дорабатывают креативную идею 3 раза.

На формирование концепции в среднем уходит 3 недели — так ответила половина опрошенных. У 40% агентств создание креативной идеи занимает 2 недели.

У 67% ex-сетевых агентств на разработку концепции уходит 3 недели. Половина локальных агентств закладывает на создание идеи 2 недели. 42% респондентов решают эту задачу за 3 недели.