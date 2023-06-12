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12.06.2023 в 13:58

Скандинавские компании объявили бойкот производителю Alpen Gold и Oreo

Бизнес отказывается сотрудничать с Mondelez из-за ее работы в России

Десятки скандинавских компаний отказались от работы с американской компанией по производству кондитерских изделий Mondelez International из-за того, что владелец таких брендов как Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone продолжает вести бизнес в России, пишет Reuters.

Американская корпорация имеет сильное присутствие в Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада Freia и Marabou. О прекращении реализации продукции Mondelez уже объявили авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожный перевозчик SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная компания Fjord Line и Норвежская футбольная ассоциация.

Все поддержавшие бойкот компании объяснили свое решение отказаться от сотрудничества с Mondelez после того, как производитель сладостей и снеков попал в украинский список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России.

Mondelez International приостановила рекламные проекты в России и отказалась от инвестиций в стране в марте прошлого года, но в РФ компания владеет тремя заводами — фабрикой «Большевик», производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде.

Mondelez Milka Alpen Gold Oreo
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