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18+
13.05.2025 в 10:30

Скандал в Tesla и танцующий робот: Маска уличили в падении продаж, но он хвастается достижениями

Предприниматель опубликовал видео танцующего робота Optimus

Илон Маск опубликовал видео танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla, указав, что видеозапись сделана в режиме реального времени.

Еще в 2022 году Илон Маск хвастался, как Optimus ходит по офису, поливает растения и переставляет коробки. Затем предприниматель сообщал, что робот уже может ходить по пересеченной местности.

Ходьба — одна из самых сложных задач в робототехнике. В 2017 году во время презентации роботов от Boston Dynamics один из них упал со сцены. Современные роботы уже демонстрируют впечатляющую координацию и скорость передвижения. Например, G1 Bionic от китайской компании Unitree пробегает около 7,2 км в час.

По словам Маска, уже в этом году на заводах по производству электрокаров американской Tesla будут работать несколько тысяч человекоподобных роботов Optimus.

Однако в самой Tesla не все гладко — сотрудники требуют отставки Илона Маска на фоне падения спроса. В мае инициативная группа опубликовала открытое письмо с призывом Маска уйти с поста генерального директора. Они обвинили руководителя в том, что его политическая активность нанесла непоправимый ущерб бренду Tesla.

Сотрудники подтвердили слова фактами. Так, в первом квартале 2025 года продажи электромобилей в США выросли на 10%, тогда как продажи Tesla упали на 9%. Один из авторов письма был уволен после публикации обращения.

На фоне этих событий восемь казначеев американских штатов направили письмо в совет директоров Tesla с просьбой усилить контроль за действиями Маска и действовать в интересах акционеров. Они отметили свою озабоченность по поводу падения акций компании на 36% в первом квартале 2025 года и призвали к активным мерам для восстановления доверия инвесторов.

Есть вопросы к Tesla и у Федерального управления безопасности транспортных средств США. Маска просят разъяснить является ли автоматизированная система вождения в разрабатываемом компанией роботакси безопасной, как будет обеспечена безопасность в условиях ограниченной видимости, в частности, во время туманов, пыльных бурь, дождей или снега.

Юлия Топольская
Tesla ИлонМаск
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