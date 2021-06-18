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18+
18.06.2021 в 13:00

«Ситимобил» и «AliExpress Россия» запустили такси с запахами российских городов

Например, жителей Москвы в поездках будет сопровождать аромат жасмина, а самарцы смогут взбодриться от кофейного запаха

«Ситимобил» и «AliExpress Россия» разработали совместную активацию — пассажиры такси смогут почувствовать запахи, которые чаще всего выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Краснодара, Самары и Уфы при покупке ароматизированных товаров на платформе маркетплейса. Об этом Sostav сообщила пресс-служба сервиса городской мобильности.

Проект приурочен к исследованию самых популярных ароматов в российских городах, которое провела «AliExpress Россия». Теперь клиенты «Ситимобил» в семи городах могут послушать запах своего города в 350 аромо-мобилях от партнеров сервиса.

Например, для Москвы был выбран запах жасмина, в Петербурге — лимона, пассажиры в Казани почувствуют аромат сандалового дерева, в Сочи — мяты. Жители Краснодара смогут послушать бодрящие нотки эвкалипта, самарцам поможет проснуться в такси кофейный запах, а уфимцам запах ванили напомнит о сладостях.

Инна Булычева, руководитель lifestyle-коммуникаций «AliExpress Россия»:

В апреле мы составили масштабную парфюмированную карту России и выяснили, какие ароматы предпочитают в разных регионах страны. Для этого мы проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика и ароматы для дома. Нам показалось хорошей идеей сделать так, чтобы в каждом российском городе смогли не только узнать о любимом запахе жителей, но и «послушать» его в поездке.

Как добавила команда «Ситимобила», акция была запущена, «чтобы каждый житель во время поездки в такси смог услышать запах своего города, отвлечься от собственных мыслей, а главное — понять, совпадает ли его любимый запах с тем, что любят его земляки». Воспользоваться новым сервисом тематических автомобилей можно будет до конца июня.

Ранее «Ситимобил» запустил проект «Дорогу малому бизнесу» — специально ко Дню российского предпринимательства компания бесплатно разместила на автомобилях такси рекламу частных брендов. А «AliExpress Россия» подготовила трогательное видеопоздравление — в ролике креаторы Агентство Ривелти представили историю создания семейного бизнеса, который преодолевает неизбежные для отрасли сложности.

ситимобил AliExpress Россия
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