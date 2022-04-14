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14.04.2022 в 13:30

«Ситимобил» может перейти во владение «Таксовичкоф»

Компания ведёт переговоры о покупке сервиса городской мобильности

У «Ситимобил» появится новый владелец — компания «Транс-Миссия», в которую входят «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», ведёт переговоры о покупке сервиса городской мобильности. Об этом сообщили источники Георгия Лобушкина, бывшего PR-директор «Ситимобила».

Источники Sostav подтвердили обсуждение сделки на рынке. Пресс-служба сервиса городской мобильности отказалась комментировать инфоповод.

11 марта акционеры «Ситимобила» заявили о прекращении работы сервиса. Агрегатор такси перестанет работать с 15 апреля. В 2021 году чистый убыток компании превысил 10 млрд рублей.

ситимобил Таксовичкоф
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