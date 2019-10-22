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22.10.2019 в 15:25

«Ситилинк»: продажи электронных книг выросли в два раза

Устройства чаще приобретают перед отпуском или в подарок

Depositphotos

За девять месяцев 2019 продажи электронных книг увеличились на 94% в рублях и на 81,7% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основными драйверами роста российского рынка букридеров являются электронные библиотеки, мобильные приложения и сервис подписок, следует из отчёта «Ситилинка».

Самыми «читающими» городами стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Средний чек в категории увеличился на 7% и составил 6633 рубля. Электронные книги часто покупают в качестве подарка, накануне отпускного сезона или для замены учебников их электронными версиями, чтобы существенно облегчить портфель современного школьника. В целом по стране наиболее значимый пик продаж в «Ситилинк» пришелся на канун Дня защитника отечества, конец мая и августа.

Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинк»:

С 2015 года Роспотребнадзор стал больше внимания уделять нелегальному распространению авторского контента и литературы, в частности. В связи с этим, ожидалось, что закрытие бесплатных пиратских библиотек окажет значимое влияние на объемы продаж букридеров. Но на практике этого не произошло. Люди платят за безбумажные версии книг, поэтому с каждым годом уровень сервисов онлайн-библиотек, мобильных приложений, подписок только растет.

Популярность электронных изданий обусловлена также их возможностями — очень просто создать и иметь всегда под рукой свою собственную библиотеку из порядка 500−1000 книг. На практике, средний срок службы букридера составляет 4−5 лет, что превышает заявленные производителем стандартные 2 года, т.е. он становится весьма привлекательным девайсом в соотношении цена-качество. В «Ситилинк» прогнозируют, что покупательский интерес к электронным книгам на этом фоне сохранит стабильность.

По данным ВЦИОМ, более половины россиян любят читать книги. Наряду с этим покупка книг среди россиян более распространена, чем их чтение — 88% когда-либо покупали книги. По подсчетам «Эксмо-АСТ», почти четверть книг в России продается через интернет. В книжной рознице наблюдается падение, при этом растут продажи книг в федеральных книжных сетях. В прошлом году электронные книги показали рост около 50% во многом за счет замедления роста пиратства и популярности этого формата у молодежи. В будущем издатели делают ставки на рост продаж электронных и аудиокниг.

Ситилинк электронные книги
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