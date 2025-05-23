«Ситидрайв» объявил о масштабном обновлении сервиса

«Ситидрайв» изменил позиционирование компании — сервис выходит за рамки каршеринга и становится платформой для автомобилистов. Все свои сервисы он объединил в обновленном приложении. Об этом Sostav рассказали в компании.

Так, бренд «Ситидрайв» становится зонтичным и перерастает в платформу сервисов. С 1 июня в приложение, помимо услуг каршеринга, будут добавляться сервисы «Надолго» (подписка на автомобиль), «Рент» (классический прокат), «Ситидрайв для бизнеса», «Автотрейд» и «Автосервис».

Теперь у пользователя будет единый профиль и кабинет для всех сервисов: можно одновременно забронировать авто в каршеринге, оформить подписку или оплачивать поездки с корпоративного счета. Кроме того, для всех сервисов можно привязать одну банковскую карту, а для услуг «Надолго» и «Рент» оформить аренду прямо в приложении.

Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва»: «Ситидрайву» в этом году исполняется 10 лет. Мы накопили большую экспертизу в работе с автомобилями и сплотили вокруг себя уникальную аудиторию автолюбителей — более 2 млн зарегистрированных пользователей. Многие из которых начинают свой водительский опыт вместе с нами, сразу после получения прав. Мы видим потребность наших пользователей в большем, чем просто каршеринг, поэтому мы выходим за рамки и трансформируемся в платформу, которая призвана удовлетворять потребности автомобилистов.

Сервисы компании будут доступны во всех городах присутствия: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В 2026 году сервис также продолжит совершенствоваться и в него добавятся новые опции, например, перезапуск программы лояльности для всех услуг.

В прошлом году в автопарке «Ситидрайва» появились усовершенствованные модели автомобилей «Волга» ГАЗ-24 и ГАЗ-3102.