«Ситидрайв» пополнит свой автопарк обновленными «Волгами»

В автопарке каршеринг-сервиса «Ситидрайв» уже в этом году появятся усовершенствованные модели автомобилей «Волга» ГАЗ-24 и ГАЗ-3102, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление PR-директор сервиса Юлии Варламовой.

Для работы в каршеринге модели были полностью переделаны внутри, кроме того, в них установили современные двигатели и коробки-автомат.

Отличительной особенностью этих машин является задний привод, поэтому сервис будет давать их в аренду ограниченному кругу водителей. Усовершенствованные «Волги», скорее всего, появятся либо в классическом прокате, либо в долгой аренде. Запуск ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 на линию планируется уже в сентябре.

Ранее стало известно, что в этом году на площадке нижегородского автокластера начнется выпуск автомобилей Volga. Будут производить три модели: Volga С40 (седан класса D), Volga К30 (кроссовер класса С) и Volga К40 (кроссовер класса D). Производство авто в режиме полного цикла стартует в 2025 году.