Разработчики смогут подтверждать свои компетенции через «Госуслуги»

Минцифры разрабатывает систему подтверждения компетенций IT-специалистов с дальнейшей возможностью её интеграции с порталом «Госуслуги». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В Минцифры рассказали о разработке совместно с бизнесом подходов к этой системе. Ведомство получило такое предложение только от HeadHunter, но готово рассмотреть и другие варианты тестирования и открыто к выбору партнёров.

В 2023 году Минцифры и HeadHunter обсудили запуск площадки по сбору данных о состоянии рынка труда в IT-секторе и системы подтверждения навыков айтишников. На hh.ru добавили возможность подтверждения указанных в резюме компетенций (языки программирования, специализированное программное обеспечение, английский язык и прочее). Тесты уже прошли 2,4 млн пользователей, из них 680 тыс. были сданы успешно.

Над способом подтверждения компетенций в IT путём сертификации сейчас работает Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входят VK, 1C, Softline и другие компании. Организация в качестве эксперта участвует в разработке системы HeadHunter.