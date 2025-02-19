Власти могут разрешить передавать сим-карты третьим лицам

Россиянам разрешат передавать сим-карты третьим лицам только после указания информации об этом на «Госуслугах». Близким родственникам можно будет отдавать симки без внесения информации на портал. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в середине февраля, пишут «Ведомости».

Цель законопроекта — повышение безопасности и предотвращение незаконных действий. Документ включает 30 поправок в разные нормативные акты. Так, госслужащим, сотрудникам операторов связи и маркетплейсов хотят запретить общаться в иностранных мессенджерах, планируется ввести 10−15-минутный интервал перед отправкой сообщения с проверочным кодом после запроса на смену пароля на «Госуслугах». Также в законопроекте прописан период «охлаждения» после того, как клиент банка сделал запрос на перевод со счета суммы больше 50 тыс. руб.

В ФСБ в своем отзыве на законопроект отмечали, что термин «близкие родственники» Уголовным кодексом не определен. В Минцифры сообщили, что замечания либо уже учли в законопроекте, либо учтут в поправках ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что власти хотят разрешить россиянам и иностранцам устанавливать запрет на покупку сим-карт от их имени без личного присутствия.