Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
iConText Group
for:what agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.02.2025 в 13:06

Власти могут разрешить передавать сим-карты третьим лицам

Такой законопроект внесен в Госдуму

Россиянам разрешат передавать сим-карты третьим лицам только после указания информации об этом на «Госуслугах». Близким родственникам можно будет отдавать симки без внесения информации на портал. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в середине февраля, пишут «Ведомости».

Цель законопроекта — повышение безопасности и предотвращение незаконных действий. Документ включает 30 поправок в разные нормативные акты. Так, госслужащим, сотрудникам операторов связи и маркетплейсов хотят запретить общаться в иностранных мессенджерах, планируется ввести 10−15-минутный интервал перед отправкой сообщения с проверочным кодом после запроса на смену пароля на «Госуслугах». Также в законопроекте прописан период «охлаждения» после того, как клиент банка сделал запрос на перевод со счета суммы больше 50 тыс. руб.

В ФСБ в своем отзыве на законопроект отмечали, что термин «близкие родственники» Уголовным кодексом не определен. В Минцифры сообщили, что замечания либо уже учли в законопроекте, либо учтут в поправках ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что власти хотят разрешить россиянам и иностранцам устанавливать запрет на покупку сим-карт от их имени без личного присутствия.

Госдума законопроект sim-карты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.