Россияне смогут устанавливать запрет на покупку сим-карт без своего присутствия

Россиянам и иностранцам хотят разрешить устанавливать запрет на покупку сим-карт от их имени без личного присутствия. Соответствующие поправки в закон о «Связи» подготовило Минцифры, сообщают «Известия».

Инициатива направлена на то, чтобы злоумышленники не смогли покупать сим-карты на имена ничего не подозревающих абонентов по поддельным доверенностям и украденным паспортным данным.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на заключение договоров с операторами связи на «Госуслугах» или в МФЦ. При желании снять запрет нужно будет лично обратиться в МФЦ.

С 1 января 2025 года иностранцы смогут оформлять на себя не больше 10 сим-карт. Они должны будут заключать договор в офисе оператора связи, пройдя идентификацию с использованием биометрии. Россиянам разрешили иметь не больше 20 сим-карт.

Оплачивать услуги связи наличными деньгами можно только с подтверждением личности. А в ближайшее время на «Госуслугах» появится сервис по информированию абонентов обо всех договорах и номерах, которые были на них зарегистрированы.

В октябре прошлого года сообщалось, что Роскомнадзор хочет внести в законодательство запрет на распространение активных сим-карт на маркетплейсах лицами, не уполномоченными операторами связи.