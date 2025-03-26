Штрафы за рекламу на запрещенных ресурсах увеличат в 40 раз

Штрафы за рекламу на ресурсах, признанных в РФ экстремистскими, могут увеличить в 40 раз. Такие поправки прорабатывают депутаты Госдумы от «Единой России», сообщают «Известия».

В частности, речь идет об Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). В настоящее время максимальный штраф для физлиц за рекламу в них составляет 2,5 тыс. руб. Предлагается увеличить его до 100 тыс. Прорабатывается вопрос повышения штрафов и для юрлиц. Сейчас они достигают 500 тыс. руб.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений продолжают использовать эти соцсети для продвижения товаров и услуг. За последние три года россияне потратили на рекламу на этих ресурсах 13,6 млрд рублей, отметили в Роскомнадзоре. Из них в Instagram — 9,46 млрд рублей, Х — 2,12 млрд, Facebook — 2,02 млрд.

Напомним, 25 марта Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, который устанавливает запрет на размещение рекламы в экстремистских соцсетях. Аналогичный запрет был введен на рекламные размещения на площадках, принадлежащих иностранным агентам. Однако компании и граждане продолжают продвигать свои товары и услуги через запрещенные ресурсы.