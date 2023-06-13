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13.06.2023 в 16:45

Госдума в первом чтении одобрила закон о штрафах за навязывание услуг потребителям

Размер взысканий для должностных лиц составит двукратную стоимость дополнительно навязанных товаров и услуг, а для юрлиц — трёхкратную

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг за отдельную плату, следует из записи в думской электронной базе.

Согласно документу, штраф для должностных лиц предлагается установить в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), а для юридических лиц — в трёхкратной.

Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вводится штраф за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, — для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. руб.; для юридических лиц — от 250 тыс. до 1 млн руб.

Инициатива была внесена в парламент в июне 2022 года. Её авторы — депутаты от ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов.

В пояснительной записке к документу разработчики отмечают, что навязывание дополнительных товаров и услуг происходит, как правило, на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Однако иногда сумма навязываемых товаров, работ или услуг может достигать более 50% от начальной стоимости.

При этом, как указывают авторы инициативы, максимальный размер штрафа за данное правонарушение составляет для должностных лиц, включая индивидуальных предпринимателей, от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а для юридических лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., что явно недостаточно.

В документе приводится ряд случаев навязывания услуг. В частности, при продаже автомобиля — навязывание дополнительных услуг по юридической поддержке, помощи на дорогах, эвакуации.

Госдума Законы Товары услуги
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