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10.12.2024 в 09:25

Половина опрошенных россиян поддержали запрет платных гаданий

9% респондентов в качестве альтернативы надеются на предсказания искусственного интеллекта

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Половина опрошенных россиян (54%) одобряют введение запрета на платные услуги тарологов и гадалок. 20% участников опроса высказываются против таких мер, полагая, что есть более значимые вопросы, требующие внимания. 14% респондентов нейтрально относятся к ограничениям, а 12% впервые слышат о подобной инициативе из опроса. Таковы данные специалистов медиахолдинга Rambler&Co, их публикует «РИА Новости».

Законопроект о запрете рекламы услуг тарологов в скором времени планируют внести в Госдуму. Документ находится на завершающей стадии подготовки.

76% опрошенных утверждают, что не верят в действенность магических практик. Однако оставшиеся респонденты готовы обратиться к гадалкам: 14% проявляют интерес к энергетическими техникам и экстрасенсорике, 5% доверяют раскладам Таро, 4% — натальным картам и гороскопам, а 1% увлекаются гаданием на рунах, кофейной гуще и прочих атрибутах.

Около половины тех, кто прибегает к гаданиям, делают расклады самостоятельно. Каждый третий просит погадать друзей. К специалистам обращаются 9%, 3% посещают эзотерические салоны. Если гадания за деньги запретят, то 72% респондентов рассмотрят другие магические практики. Например, народные приметы (16%). 9% опрошенных надеются на предсказания искусственного интеллекта.

Исследование проводилось на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 ноября по 5 декабря 2024 года. В нём приняли участие 23 080 интернет-пользователей, среди которых 69% мужчин и 31% женщин.

гадания платные гадания тарологи
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