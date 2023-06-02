Госдума одобрила штрафы до 1,5 млн рублей за нарушения при использовании биометрии

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах до 1,5 млн руб. за нарушения при использовании биометрических данных россиян. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно документу, для граждан штраф составит от 6 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 700 тыс. руб. За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — до 1 млн руб., для юрлиц — до 1,5 млн руб.

Отмечается, что одновременно до этих же размеров вырастут уже действующие штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную обработку персональных данных.

В декабре 2022 года Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. Тогда Володин отмечал, что это закон не о сборе биометрических данных, а «о запрете своевольно это делать, что повсеместно сейчас происходит. Банки, коммерческие структуры, магазины — кто хочет, берёт и использует то, что принадлежит только человеку».

В начале 2023 года Минцифры предложило повысить требования по аккредитации компаний, которые планируют собирать и обрабатывать биометрические данные. Одно из них — объём собственного капитала организации должен составлять 500 млн руб. вместо 50 млн руб.