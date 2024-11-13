Агентство «Штольцман и Кац» создало колоду Таро для маркетологов

Спрос на колоды Таро на маркетплейсах растет на сотни процентов уже второй год, книжные издательства выпускают карты для разных аудиторий с иллюстрациями современных художников, Prada выпускает свою дизайнерскую колоду, а Gucci посвящаетэтим картам целую коллекцию. Ребята из агентства «Штольцман и Кац» (ШИК) рассказали Sostav, что решили не оставаться в стороне от этого тренда и создали колоду Таро для маркетологов, которая называется «Таро ШИК».

Последние пару лет наблюдается стабильный рост интереса к картам Таро, в том числе среди людей, чьи профессии и род деятельности весьма далеки от эзотерики. Исследовательский отдел «Битрикс24» провел опрос и выяснил, что 14% респондентов прибегали к услугам тарологов и 92% из них собирались обращаться повторно.

«Креативная индустрия, как и индустрия рекламы, полна сомнений. Мы, как агентство, регулярно подвергаемся профессиональным дилеммам: показывать эту идею или нет, сильно она жесткая или наоборот — чересчур мягкая, играть ли шрифтами, рисковать или нет. Клиенты склонны сомневаться в процессах не меньше: от выбора подрядчика до даты запуска рекламной кампании, утверждения цвета логотипа и формы упаковки. При этом, у всех нас есть тонны исследований, знаний и опыта, на которые мы привыкли опираться, но мы все равно ловим неуверенность от случая к случаю. Именно поэтому мы решили презентовать индустрии трендовый инструмент, который кому-то поможет чуть меньше сомневаться, а кому-то — и принимать правильные решения», — поделился директор агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан.

Команда ШИК создала уникальный дизайн каждой карты без использования нейросетей, а также привлекли к описанию профессиональных тарологов из проекта «РуКа». Поэтому все карты не просто соответствуют канонам Таро, но и несут реальную маркетинговую пользу. Василий Рубан обьяснил, почему было решено не копировать стандартные описания и дизайны карт.

Василий Рубан, директор агентства «Штольцман и Кац»: Все мы любим индивидуальность. Мы хотим чувствовать себя уникальными. И колода должна это отражать. Нельзя просто взять и скопировать описание колоды из доступного источника и сгенерировать картинки с помощью ИИ, надо вложить туда смысл, который будет понятен определенному кругу людей, а именно — маркетологам и рекламщикам. Да и сама тарология имеет очень древние корни. Здесь важно осознание и понимание идеологии, а не бездушная работа ИИ. Для нас — это продукт про что-то настоящее, над чем работали многие люди и выдали результат, который полностью соответствует конкретной аудитории. Именно поэтому все карты нарисованы нашими дизайнерами, а тексты трактовок и посланий написаны тарологами, практикующими долгие годы. Это уникальный опыт, нужный прогрессивным маркетологам, которые тоже создают уникальные проекты.

Дарья Кардаш, таролог, создатель собственного метода по работе с подсознанием: Мы исследовали энергию каждого аркана и давали их толкование через призму эзотерики и реальной жизни маркетологов. От оригинальной колоды Таро нас отличает более современное видение процессов и щепотка креатива, при этом общее значение и смыслы каждой карты были сохранены. В итоге получился универсальный продукт, который заточен на анализ и помощь в работе маркетологам, однако, если у вас имеются вопросы личного характера, вы также можете использовать эту колоду.

В старшие арканы Таро были интегрированы реальные бренды, которые подходят под них по сути и описанию. В колоде присутствуют VK, Vizit, Twinby, Ramber&Co, «Брусника», «Индилайт», «Якитория», RED APPLE, Sostav, Nuum, ADPASS, «Сберселлер» и другие известные компании. Таким образом, карты получили еще большую индивидуальность и привязку к миру маркетинга.

Идею создания специальной колоды Таро поддержали организаторы «Национального рекламного форума», они стали партнерами проекта.

Сергей Вахтеров, руководитель Медиацентра ЦРБК: Мы не смогли остаться в стороне от идеи вовлечь крупнейших игроков рынка в создание колоды специально для рекламной индустрии. Во-первых, сегодня это популярный формат развлечения и эмоциональной разгрузки сотрудников в перерывах между работой. А во-вторых, мы, как организаторы НРФ, выступаем за диалог участников медиа-коммуникационной отрасли, и проект с картами Таро становится еще одним форматом такого взаимодействия. Да и в целом, этот продукт показывает, что наш рынок всегда готов к экспериментам и юмору.

К работе над сайтом для раскладов в формате онлайн было привлечено агентство PUNKS.

Андрей Зотов, основатель и директор по развитию агентства PUNKS: За основу дизайна сайта мы взяли иллюстрации и стилистику, которую разработала команда Штольцман и Кац. По сути, нашей задачей было вдохнуть в сайт немного магии, таинственности и какого-то прикольного интересного вайба. Плюс мы хотели сделать так, чтобы сайт реагировал на действия пользователя. Поэтому при скролле или каком-то действии каждый экран становится интерактивным, чтобы хотелось листать дальше, изучать и кайфовать от пользования сайтом. Я думаю, что у нас получилось очень здорово и, тем более, такая интересная трендовая идея и механика просто замечательно выразились на сайте.

В следующем году агентство «Штольцман и Кац» (ШИК) планирует привлечь еще больше брендов не только в старшие арканы, но и в младшие, поэтому у заинтересованных компаний есть время попасть в колоду если они напишут ребятам заранее.

Сделать расклад на «Таро ШИК» можно онлайн на сайте проекта.