Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+18
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.03.2022 в 17:00

29 марта состоится вебинар «Школы НАТ», посвящённый сотрудничеству соцсетей с телевидением

К участию в онлайн-конференции приглашены представители крупнейших российских платформ

29 марта в формате онлайн пройдёт семинар «Школы НАТ» на тему сотрудничества телеканалов с российскими соцсетями.

Спикерами станут представители «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», Rutube, Yappy.

Среди них: Евгения Воронина («Одноклассники»), Яна Лапикова (Yappy), Андрей Лебедев (Rutube), Вячеслав Прохоров (Edburo), Александра Шурыгина («ВКонтакте»), Александр Русаков («ВКонтакте»), Ольга Голованова («Яндекс.Дзен»), Полина Кузнецова (i.com agency), Сергей Стукалов («Михайлов и Партнёры»), Александр Широких (НАТ).

Регистрация на мероприятие открыта. Конференция объединит Великий Новгород, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Киров, Коломну, Краснодар, Липецк, Москву, Нижневартовск, Нижний Новгород, Омск, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Тулу, Улан-Удэ, Череповец.

Участие платное — 9 000 руб./чел. (с НДС), для членов НАТ — 6 300 руб./чел. На второй, третий и больше доступов (для одного юрлица) — скидка 50%.

По всем вопросам можно обращаться к руководителю проекта Елене Макаровой: elenamakarovatv@gmail.com.

Партнёрский материал
Школа НАТ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.