29 марта состоится вебинар «Школы НАТ», посвящённый сотрудничеству соцсетей с телевидением

29 марта в формате онлайн пройдёт семинар «Школы НАТ» на тему сотрудничества телеканалов с российскими соцсетями.

Спикерами станут представители «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен», Rutube, Yappy.



Среди них: Евгения Воронина («Одноклассники»), Яна Лапикова (Yappy), Андрей Лебедев (Rutube), Вячеслав Прохоров (Edburo), Александра Шурыгина («ВКонтакте»), Александр Русаков («ВКонтакте»), Ольга Голованова («Яндекс.Дзен»), Полина Кузнецова (i.com agency), Сергей Стукалов («Михайлов и Партнёры»), Александр Широких (НАТ).

Регистрация на мероприятие открыта. Конференция объединит Великий Новгород, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Киров, Коломну, Краснодар, Липецк, Москву, Нижневартовск, Нижний Новгород, Омск, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Тулу, Улан-Удэ, Череповец.

Участие платное — 9 000 руб./чел. (с НДС), для членов НАТ — 6 300 руб./чел. На второй, третий и больше доступов (для одного юрлица) — скидка 50%.

По всем вопросам можно обращаться к руководителю проекта Елене Макаровой: elenamakarovatv@gmail.com.