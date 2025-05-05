Shell может купить BP

Компания Shell, один из ведущих игроков на глобальном рынке нефти и газа, находится на стадии обсуждения потенциальной покупки своего конкурента BP. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Аналитики отмечают, что объединение двух нефтяных гигантов может не только укрепить позиции Shell на мировом рынке, но и создать синергии в операционных процессах. В условиях растущего давления со стороны регуляторов и экологических организаций, такая сделка может помочь обеим компаниям адаптироваться к новым реалиям и повысить свою конкурентоспособность.

За последний год акции Shell упали примерно на 13%, что снизило ее рыночную стоимость. Акции BP подешевели почти на треть на фоне провального реструктурирования и падения цен на нефть. Рыночная стоимость Shell почти в три раза превышает капитализацию BP.

Однако слухи о сделке вызвали рост акций обеих компаний на фондовых рынках. Ожидается, что в ближайшие недели стороны могут предоставить дополнительные комментарии о ходе переговоров. В случае, если сделка состоится, она станет крупнейшей на нефтяном рынке и скажется на всей отрасли.

При этом генеральный директор Shell Ваэль Саван отметил, что его компания продолжит рассматривать разные сценарии развития, в том числе покупки и других компаний.

Напомним, Shell покинула российский рынок в 2022 году после начала специальной военной операции. Сеть АЗС Shell в России начал развивать «Лукойл» под новым топливным брендом Teboil.