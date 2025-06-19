«Шалаш, шалом!»: как еврейский праздник объединил 1,5 тысячи гостей разных национальностей

Благотворительный фестиваль «Шалаш, шалом!», приуроченный к Суккоту, впервые прошел с 16 по 23 октября 2024 года на Поклонной горе. Организатором стал Российский еврейский конгресс (РЕК) совместно с МАРШ, за коммуникационное сопровождение отвечало Международное коммуникационное агентство LAMPA . Об этом пресс-служба агентства рассказала Sostav.

Программа события включала посещение трех арт-объектов-шалашей от молодых архитекторов, лекции, спектакли, мастер-классы и дегустации. В условиях мировой разобщенности фестиваль был открыт для всех вне зависимости от национальности, культуры и вероисповедания, доказывая, что традиции могут быть мостом, а не барьером. Так, гостями «Шалаш, шалом!» стали более 1 500 человек.

Цель

Российский еврейский конгресс поставил перед собой амбициозную цель — создать благотворительное городское событие в честь праздника Суккот, которое объединило бы москвичей и гостей столицы независимо от национальности, вероисповедания и возраста.

Были четко сформулированы коммуникационные задачи: популяризировать еврейскую культуру среди жителей Москвы и туристов, создать площадку для межкультурного диалога. Еще одной важной задачей стало привлечение средств на обучение детей из малообеспеченных семей в школе «Маалит».

Реализация: от эскиза до фестиваля

Концепция фестиваля была разработана весной 2024 года. На Поклонной горе, рядом с Мемориальной синагогой РЕК, выросли арт-шалаши, созданные в кураторском формате при участии архитектурной школы МАРШ. Каждый арт-шалаш стал не просто данью традиции, а современным художественным высказыванием.

«600 досок» (Артем Стаборовский, Михаил Бейлин). Главным декором сукки выступила сосновая кора на торцах досок, а воздух внутри шалаша был наполнен ароматом осени. Здесь гости поучаствовали в благоустройстве дома: каждый нанес цветными карандашами, черной и алой тушью изображение на еловую дощечку и, найдя ей место на полке, украсил аскетичный интерьер.

«ПРОфенон» (Дарья Зайцева) — история про замыкание цикла и объединяющую центростремительную силу: полые полукруглые металлические колонны, перетянутые праздничными лентами, стремились к невидимому центру сукки — внутреннему пространству, в котором собираются люди на Суккот.

«Три с половиной» (Владимир Изаксон). Конструкция объекта (именно столько стен в авторском шалаше) была сделана из тончайшего листа золотистой пленки с внутренней стороны и серебристой — с внешней. Выбор такого ненадежного материала автор обусловил идеей полного доверия всевышнему.

В главный день фестиваля «Шалаш, шалом!» — 20 октября — на площадке прошли многочисленные лекции и мастер-классы для взрослых и детей: здесь можно было попрактиковаться в исполнении иудейских хоровых напевов — нигунов и, например, освоить традиционное еврейское искусство вырезания из бумаги — рейзеле. Во время фестиваля состоялось кулинарное шоу по приготовлению национальных блюд. Кроме того, на площадке были организованы отдельные мероприятия для детей из еврейских школ, студентов и молодежи.

Собранная сумма на благотворительные цели превысила изначально запланированную. Также фонд расширил базу постоянных доноров.

Каналы коммуникации: где говорили о «Шалаш, шалом!»

Городские и лайфстайл СМИ: для привлечения широкой аудитории, повышения статуса фестиваля как значимого городского события и демонстрации открытости РЕК. Знаковым, в частности, стало участие Анны Бокшицкой, исполнительного директора РЕК, в проекте «Москвич Mag» «Это мой город».

для привлечения широкой аудитории, повышения статуса фестиваля как значимого городского события и демонстрации открытости РЕК. Знаковым, в частности, стало участие Анны Бокшицкой, исполнительного директора РЕК, в проекте «Москвич Mag» «Это мой город». Деловые СМИ: для укрепления репутации РЕК как общественной организации, работающей на пересечении культуры, благотворительности и социального диалога.

для укрепления репутации РЕК как общественной организации, работающей на пересечении культуры, благотворительности и социального диалога. Досуговые СМИ: для привлечения москвичей, заинтересованных в культурных событиях и интеграции фестиваля в городскую повестку.

для привлечения москвичей, заинтересованных в культурных событиях и интеграции фестиваля в городскую повестку. Новые медиа и соцсети: для вовлечения аудитории, создания цифрового следа фестиваля и повышения узнаваемости среди молодой активной аудитории.

для вовлечения аудитории, создания цифрового следа фестиваля и повышения узнаваемости среди молодой активной аудитории. Собственные каналы РЕК (сайт, лендинг, созданный специально к фестивалю, рассылки, соцсети): для информирования существующего сообщества и привлечения новых гостей.

Результаты

2 914 посетителей, 3 819 визитов и 5 100 просмотров на специальном лендинге «Шалаш, шалом!».

посетителей, визитов и просмотров на специальном лендинге «Шалаш, шалом!». 1 000 регистраций на Timepad.

регистраций на Timepad. 1 500 гостей различных возрастов, национальностей и вероисповеданий.

гостей различных возрастов, национальностей и вероисповеданий. 181 материал в медиа: 131 в традиционных и 50 — в новых.

материал в медиа: в традиционных и — в новых. 1232,5 — МедиаИндекс «Шалаш, шалом!», охват — 32,3 млн. Ключевые публикации: Forbes Life, ТАСС, РБК, «Москвич Mag», «Афиша», «Известия», «Вести-Москва», Time Out, «Две в Москве» и другие.

— МедиаИндекс «Шалаш, шалом!», охват — млн. Ключевые публикации: Forbes Life, ТАСС, РБК, «Москвич Mag», «Афиша», «Известия», «Вести-Москва», Time Out, «Две в Москве» и другие. 0 негативных упоминаний о фестивале и РЕК.

негативных упоминаний о фестивале и РЕК. Бронза на премии в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury 2025. Блок K. EVENT, номинация K11. BEST NON-PROFIT EVENT/Лучшее некоммерческое мероприятие.

в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury 2025. Блок K. EVENT, номинация K11. BEST NON-PROFIT EVENT/Лучшее некоммерческое мероприятие. Статус ежегодного мероприятия.

Анна Бокшицкая, исполнительный директор Российского еврейского конгресса: Отклик аудитории по итогам «Шалаш, шалом!» вдохновляет — мы получили сотни благодарностей от участников и партнеров, а сам фестиваль стал по-настоящему теплым городским событием, объединившим людей разных возрастов и взглядов вокруг идей гостеприимства, диалога и радости праздника. Мы ощущали огромную поддержку — со стороны общественных организаций, городских служб, СМИ и просто неравнодушных людей. Фестиваль 2024 года стал для нас важной вехой: насыщенная программа, шалаши, полные гостей, музыка, лекции, спектакли — все это дало нам мощный импульс к развитию. В этом году «Шалаш, шалом!» выйдет на новый уровень: помимо традиционного формата мы добавим интерактивные активности от партнеров, которые наполнят шалаши образовательными и развлекательными программами.