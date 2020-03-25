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25.03.2020 в 05:45

«Сгладить кривую коронавируса»: Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ

Ресурс предлагает пользователям остаться дома на время распространения пандемии

Порносайт Pornhub на фоне распространения коронавируса сделал премиум-доступ бесплатным для всех желающих, следует из заявления сервиса.

Таким образом Pornhub пытается побудить пользователей остаться дома и минимизировать контакты с другими людьми в условиях пандемии. Подписка будет доступна в течение месяца, до 23 апреля. Премиум-доступ позволяет смотреть видео без рекламы и в качестве Full HD.

Из сообщения PornHub:

PornHub призывает людей по всему миру оставаться дома, чтобы помочь сгладить кривую коронавируса путем самоизоляции с помощью бесплатной премиум-подписки.

По сообщению ресурса, во время распространения COVID-19 трафик на сайте стал расти. Ранее Pornhub открыл премиум-доступ для жителей Италии. В тот же день трафик вырос на 57%. Позднее премиум-контент стал бесплатным для жителей Испании и Франции, что также значительно подняло трафик.

На фоне эпидемии коронавируса операторы платного ТВ в России также открыли бесплатный доступ к своему контенту. Это произошло после того, как представители администрации президента обратились к ним с такой просьбой «в устной форме».

Pornhub Коронавирус
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