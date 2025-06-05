«Северсталь» представила цифрового AI-помощника — Металлику

Компания «Северсталь» представила инновационного цифрового помощника Металлику — metahuman-аватара, созданного с использованием передовых 3D- и AI-технологий. Это первый подобный проект в российской металлургической отрасли, который применяется для повышения эффективности взаимодействия с клиентами и партнерами.

Металлика работает на основе мультимодальной платформы, включающей уникальную внутреннюю систему SynthX для распознавания и синтеза голоса, а также обработки диалогов. В отличие от стандартных решений, она использует собственную базу знаний, что обеспечивает высокую точность и актуальность предоставляемой информации в режиме реального времени.

Благодаря передовой LLM (largelanguagemodel) и RAG-модулю (Retrieval-AugmentedGeneration), Металлика поддерживает бесконечное количество вариаций диалога, адаптируясь к любым запросам пользователей. Это позволяет ей мгновенно предоставлять исчерпывающую информацию о продуктах и услугах компании «Северсталь».

Особое внимание разработчики уделили естественности общения: Металлика не только понимает и отвечает на вопросы, но и демонстрирует мимику, жесты, эмоции, делая виртуальный диалог максимально приближенным к живому. Имя и пол цифрового помощника были выбраны по итогам голосования среди клиентов компании, что позволило сделать аватара по-настоящему близким для пользователей.

Впервые Металлика была представлена публике на международной выставке «Металл-Экспо» в ноябре 2024 года. С тех пор она продолжает развиваться и занимает все более заметное место в экосистеме клиентских сервисов «Северстали». Сегодня Металлика выступает бренд-амбассадором сообщества клиентов и партнеров «Северстали» — «Вместе», участвует в проведении вебинаров и конференций и активно задействована на различных отраслевых мероприятиях. Так, 3 июня на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в числе первых с Металликой познакомились премьер-министр России Михаил Мишустин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Также она задействована в качестве цифрового AI-помощника на выставке «Металлоконструкции», которая проходит в Москве с 3 по 5 июня 2025 года. В дальнейшем планируется расширение функционала и более глубокая интеграция Металлики в систему клиентской поддержки.