Setters Creative Capital вышел из бизнеса «Пиархаба»

PR-агентство «Пиархаб» выкупило обратно свою долю в 10%, которой более двух лет владел холдинг ((SETTERS)) Creative Capital. Об этом Sostav рассказали в компании.

Сделка завершилась по оценке примерно втрое выше, чем на момент начала партнерства. Setters вошли в капитал «Пиархаба» в 2022 году, заплатив около $125 тыс. За время партнерства оборот «Пиархаба» вырос с 58 млн руб. в 2022 году до 354 млн руб. в 2024 году. По словам участников сделки, все стороны остались в плюсе.

Евгений Давыдов, сооснователь Setters: За два с лишним года мы классно усилили бизнес друг друга. Кейс доказал на практике эффективность и жизнеспособность нашего Setters Creative Capital: мы помогли команде «Пиархаба» выстроить процессы, усилить нетворкинг, и в целом вырастить бизнес, а теперь с радостью согласились на предложение о первом полноценном «экзите» для нашего холдинга.

Даниил Дымшиц, «CEO Пиархаба»: Сделка с Setters показывает, как важно выбирать партнера, с которым всегда можно договориться: и когда нужно усилить твой бизнес, и когда ты готов к полноценному самостоятельному плаванию. Спасибо Жене Давыдову, Кате Солдатовой и всей команде SCC за раскрытие нашего потенциала и продолжительную совместную работу. Считаю, в нашей коллаборации все только начинается, но теперь уже как друзей-партнеров на долгие годы вперед. Сейчас мы строим PR-агентство с потенциалом войти в топ-10 на российском рынке и доказать свою экспертизу на зарубежных рынках.

«Пиархаб» продолжит активно развивать международное направление. Компания уже более трех лет работает в ОАЭ с компаниями региона (Platinumlist, Startupbootcamp MENA, Wind Rises и другие). В планах — запуск в Казахстане и Сербии, где Пиархаб планирует закрепиться в ближайший календарный год.

Ранее «Пиархаб» запустил медиа для пиарщиков. Издание получило название «Пиархаб.Журнал». Оно ориентировано на представителей сферы коммуникаций разного уровня — от стажеров до PR-директоров.