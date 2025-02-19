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19.02.2025 в 07:45

Сеть «Воккер» будет развиваться по франшизе

Сеть лапшичных готовится к перезапуску

Сеть азиатской еды «Воккер» готовится к перезапуску. Планируется открыть 100 точек в ближайшие три года, в том числе за счет франчайзи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление владельца сети Алексея Гисака.

Кроме того, сеть хочет сменить концепцию, но сохранив при этом название. В ближайший год компания откроет около 20 заведений. Первое будет открыто в марте в «Брикет Маркете».

Всего в ближайшие три года появится примерно 100 точек, из которых около 25−30 будут собственные, остальные — франчайзинговые. Для развития сети Гисак уже привлек партнера, передав часть своей доли Никите Рогозному, владельцу заведений китайской кухни «Чихо» и фуд-корта «Брикет Маркет» в универмаге «Цветной».

По словам экспертов, в сегменте фастфуда сейчас мало азиатских концепций и брендов, а они пользуются популярностью у потребителей. Однако «Воккеру» перед выходом на франчайзинговый рынок нужно привести сеть в порядок, отмечает основатель Zemskiy Group Владислав Земский. Например, сначала закрыть половину заведений, оставшиеся полностью реновировать и открыть пять-десять точек в новых хороших локациях.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s добавила в меню азиатскую линейку блюд. В том числе, добавили суши, кимпабы, креветки, нори, соус на основе васаби.

Воккер
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