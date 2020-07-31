Городские порталы Hearst Shkulev Media впервые получили господдержку – в 27 млн рублей

Сеть городских порталов, принадлежащая Hearst Shkulev Media, впервые получила поддержку из госбюджета — на сумму 27 млн рублей. Такое соглашение с компанией подписало Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), пишет РБК.

Согласно документу, средства выделяются на работы по созданию и поддержке ресурсов, которые зарегистрированы как СМИ. Деньги получили 23 портала, среди них — «НГС.Новости» в Новосибирске (3,7 млн рублей), Е1.ru в Екатеринбурге (3,6 млн рублей), NN.ru в Нижнем Новгороде (2,9 млн рублей), В1.ru в Волгограде (2,4 млн рублей) и другие.

Субсидия должна пойти на зарплаты, покупку лицензионного программного обеспечения и оплату лицензии, отмечает издание. Совладелец проекта Виктор Шкулев отказался комментировать получение бюджетных средств.

В 2018 году Шкулев говорил, что городские порталы сталкиваются с жесткой реакцией на критику от региональных властей. «Давление мы испытываем регулярно. Те или иные руководители регионов пытаются задавать нам дополнительные препятствия в бизнесе», — говорил совладелец изданию «Коммерсантъ-Урал».

Затем, уже в интервью Znak.com, Шкулев говорил, что госфинансирование СМИ — это бич рынка. «Государственный бюджет вмешивается в то, какой контент делается, и включает тумблер пропаганды. Когда у медиа появляются халявные деньги из бюджета, это ломает экономику рынка. Производится много контента, который сделан не по рыночным правилам», — заявил он.

По данным Mediascope, самые популярные проекты сети городских порталов — E1.ru с ежемесячной аудиторией на мобильных устройствах и десктопах в мае в 3,3 млн человек старше 12 лет, NN.ru с 1,7 млн человек и 59.ru с 1,1 млн человек. Издание приводит пример для сравнения — аналогичный показатель петербургской «Фонтанки.ру» (тоже принадлежит Hearst Shkulev Media, но не входит в сеть городских порталов) — 4,3 млн человек.

Всего в сети — 43 портала, из них 23 зарегистрированы как СМИ (данные Роскомнадзора). Редакции ресурсов находятся в 15 городах. В 2019 году выручка проекта по РСБУ составила 519,1 млн рублей, компания завершила отчетный период с чистым убытком в 1,4 млн рублей.