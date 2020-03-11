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11.03.2020 в 12:55

Сеть «Дикси» начала продавать товары на Ozon

Компания впервые занялась онлайн-торговлей

Сеть продовольственных магазинов «Дикси» начала продавать собственные товары через маркетплейс Ozon, пишут «Ведомости». Это первый опыт крупного ритейлера в онлайн-торговле.

На данный момент на сайте маркетплейса представлено около 200 наименований товаров. Это продукты длительного хранения: бакалея, кондитерские изделия, консервы, бытовая химия. В будущем ассортимент планируется расширить до нескольких тысяч товаров, включая товары для детей, косметику и прочее.

Товары будут храниться на складах Ozon, их можно будет получать через постаматы, курьерскую доставку и в пунктах выдачи. Какой средний чек рассчитывает получить «Дикси» представитель сети не сказал.

Это партнерство открывает доступ к ритейлеру жителям 6,5 тыс. населенных пунктов России, до этого сеть работала только в 739 городах. Также покупатели смогут оценить собственную торговую марку магазина «Дикси».

Сотрудничество с Ozon позволило «Дикси» быстро и без инвестиций выйти в онлайн, а также расширить аудиторию благодаря клиентам маркетплейса, говорит директор по развитию омниканальных продаж ритейлера Кирилл Гришин.

Ozon уже сотрудничает с другими ритейлерами — это «Азбука вкуса» и «ВкусВилл». Последний планирует запустить собственный маркетплейс «Довериум».

Дикси Ozon
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