Сеть BB & Burgers нашла инвесторов

Павел и Степан Дмитриевы, сыновья бывшего главы ВЭБа Владимира Дмитриева, стали владельцами 50-процентной доли ООО «Бббургерс», управляющего сетью недорогих ресторанов BB & Burgers, пишет «Коммерсант».

Сейчас на балансе ООО «Бббургерс» находится московский ресторан BB & Burgers на Никольской улице у Кремля. Источник издания из окружения Дмитриевых знает, что покупка доли в ресторанном бизнесе — личная инвестиция братьев. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков оценивает стоимость ресторана BB & Burgers (80 кв. м) на Никольской улице примерно в три годовые прибыли. По собственным данным сети, каждый ресторан приносит до 14 млн руб. в год, таким образом братья Дмитриевы могли заплатить за бизнес совокупно 21 млн руб.

Сеть основана Иваном Кухарских в 2013 году, в неё входят 24 заведения, некоторые из них развиваются по франшизе. 22% долей владеет директор по развитию сети Prime Андрей Саяпин, оставшиеся 28% находятся в собственности Кухарских. По словам Саяпина, сейчас обсуждается участие ещё в нескольких проектах ресторатора.

Речь идет об одном из самых развивающихся сегментов на рынке общепита, динамика роста которого в 2018 году превысила 60%, по данным NPD Group. Формат fast-casual включает рестораны быстрого обслуживания с высоким стандартом приготовления еды со свежими ингредиентами. Всего можно выделить несколько направлений — это премиальные бургерные, фуд-холлы по типу Даниловского рынка или гастромаркета «Депо» и кулинарии.

В прошлом году сегмент занял долю 2,5% на всем рынке общепита, тогда как в 2017 году этот показатель достигал всего 1,5%. По прогнозам эксперта рынка фуд-сервиса NPD Group Марины Лапенковой, по итогам 2019 года fast-casual может занять до 3,5% ресторанного рынка России, объем которого в 2018 году, по подсчетам Росстата, составлял 1,5 трлн руб.