Рынок сервисов рассрочки вырос в России до 300 млрд рублей

Объем российского рынка BNPL-сервисов, которые позволяют оплачивать покупки частями, вырос с 180 млрд руб. в 2023 году до 300 млрд руб. в 2024-м. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Долями».

Рост рынка связан с увеличением количества магазинов, подключающих возможность оплаты частями. Также в числе причин — повышение кредитной активности маркетплейсов, удорожание и снижение доступности кредитов из-за роста ключевой ставки (россияне предпочитают класть деньги на депозиты, сервисы оплаты частями позволяют не снимать средства с вкладов для покупки товаров).

BNPL-сервисы стали неотъемлемой частью онлайн-торговли, которая активно развивается в России. Так, в прошлом году рынок e-commerce в стране продемонстрировал рост на 36%, до 10,7 трлн руб.

Важную роль в развитии рынка BNPL-сервисов играют маркетплейсы. Весной 2024 года Wildberries начал тестировать свой BNPL-сервис «Частями». Тестирование продолжится и в 2025 году. Также маркетплейс дает возможность пользователям оформлять кредит на покупки.

Первые BNPL-сервисы были запущены в России в 2021 году. К концу 2023 года доля сегмента составила 1,8% от всей онлайн-торговли.

Ранее банки и BNPL-сервисы раскритиковали законопроект о регулировании рассрочки. Бизнес предлагает увеличить ее с 15 до 60 тыс. руб. и повысить предельный срок рассрочки с предложенных четырех месяцев до полугода.