Сервисные центры Apple столкнулись с дефицитом запчастей

В России не хватает запчастей для ремонта iPhone. В первую очередь наблюдается дефицит экранов и аккумуляторов, за заменой которых клиенты обращаются чаще всего. Об этом сообщают «Известия».

В «НБ Сервисе» отметили, что в наличии нет, например, аккумуляторов на iPhone 12 Pro Max. При этом срок ремонта может составить в среднем от трех до пяти рабочих дней. Раньше заменить аккумулятор можно было в день обращения. Как уточнил представитель компании, процесс стал сложнее из-за нарушений в логистики. Сейчас устройство отправляют непосредственно в представительство Apple, там меняют аккумулятор, а затем возвращают обратно.

В сервисном центре Re: Store также сообщили, что в наличии нет аккумуляторов. В «М.Видео» подтвердили, что все запчасти оформляют под заказ, а срок ожидания ремонта может затянуться. В «Твоём мобильном сервисе» добавили, что все работы с техникой Apple сейчас осуществляют исключительно по страховке.

Зачастую сервисные центры и вовсе отказывают в ремонте. Обслужить iPhone сегодня весьма затруднительно, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Компоненты на эти смартфоны действительно закончились и ждать замены детали приходится очень долго. По его прогнозам, проблема сохраниться в ближайшие два месяца.

Apple приостановила продажи товаров в России после начала спецоперации РФ на Украине. Однако ряд российских ритейлеров уже начал продавать устройства. В службе технической поддержки Apple заявили, что гарантия вендора на эти гаджеты не распространяется. Однако российских ритейлеров от обязанностей перед потребителями это не освобождает, уверяют юристы. Проблема с отсутствием запчастей на ввезенные в рамках параллельного импорта товары — это проблема продавца. Потребитель может требовать замену товара, соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на исправление недостатков сторонним сервисом, а также на возврат уплаченной за товар суммы.