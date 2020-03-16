Сервис Steam достиг рекорда по количеству пользователей онлайн

В минувшие выходные сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam достиг рекорда по количеству пользователей, которые одновременно находились онлайн, сообщается в социальных сетях ресурса.

По данным компании, 16 марта в сети одновременно находилось свыше 20,3 млн человек, 6,4 млн из которых одновременно играли. На прошлой неделе таких показателей не регистрировалось, эксперты полагают, что всплеск активности связан с распространением коронавируса, из-за которого компании отправляют сотрудников на удаленную работу.

Предыдущий рекорд, установленный сервисом, как напоминает «Коммерсант», составлял 19 млн пользователей. Это произошло около месяца назад.

Сегодня стало известно, что российские онлайн-кинотеатры сделали бесплатным доступ к своему контенту. Так компании хотят поддержать пользователей, которым приходится сидеть дома из-за карантина по коронавирусу. О своих акциях рассказали онлайн-кинотеатры Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD», tvzavr и Megogo.