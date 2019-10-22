Сервис OneTwoTrip выяснил, как люди путешествуют

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip спросил у россиян, как они предпочитают путешествовать. Как выснилось, среднестатистический турист больше всего любит ездить в Италию и Таиланд, выбирает поездки с насыщенной экскурсионной программой, до места назначения добирается на самолёте, а поездку организует в зависимости от направления: либо самостоятельно, либо через туроператора.

Виды отдыха

Самый популярный вид отдыха у путешественников, опрошенных OneTwoTrip, — поездки с насыщенной экскурсионной программой (их любят 29%). На втором месте евротуры — путешествия, захватывающие несколько стран Европы. Такой отдых выбирают 20% опрошенных. Замыкает тройку лидеров пляжный отдых, который по нраву 15%. Меньше всего привлекателен горнолыжный отдых и морские или речные круизы.

Стоит отметить, что предпочтения зависят от пола и возраста путешественников. К примеру, женщины больше любят именно путешествия по Европе — они занимают вторую строку женского рейтинга. А мужчины отдают предпочтение пляжному отдыху, набравшему 20% голосов (на 2% больше евротуров). При этом мужчины больше женщин любят семейный отдых (этот вариант ответа набрал 11,7% у мужчин и 6,9% у женщин). Круизы и горнолыжный отдых тоже оказались популярнее среди мужчин, причём и тот, и другой почти в два раза.

Предпочтения характера путешествий в зависимости от пола, доля, %

Молодые люди до 25 лет больше всего любят поездки по Европе. На втором месте — активный отдых с походами, сплавами и покорением горных вершин (интересно, что популярность такого типа отдыха резко снижается с возрастом). А вот между пляжным отдыхом и насыщенной экскурсионной программой молодые путешественники выбрать не смогли: оба варианта набрали по 14% голосов и заняли третье место.

Все остальные возрастные группы однозначно ставят на первое место путешествия, насыщенные экскурсиями. Больше всего их любят люди в возрасте 45−60 лет (этот вариант набрал 37,2% их голосов). Пляжи им интереснее, чем евротуры.

Путешественники старше 60 лет — единственная группа, которая любит семейный отдых: этот вариант выбирали так же часто, как пляжный, и в итоге он занял третье место рейтинга этой возрастной группы. Интересно, что семейный отдых им нравится в три раза больше, чем тем, кому еще не исполнилось 25.

Предпочтения характера путешествий в зависимости от возраста, доля, %

Организация отдыха

Почти половина путешественников планирует поездки в зависимости от направления: вероятнее всего, это означает, что пакетные туры в популярные курортные страны опрошенные приобретают у туроператоров, а билеты в страны Европы покупают самостоятельно. Каждый пятый путешественник всегда организует свой отдых самостоятельно, для мужчин это характерно в большей степени. 14% всегда прибегают к помощи туроператора. А вот покупка туров через интернет — наименее популярный ответ, так делают только 5% опрошенных. Причём эта статистика незначительно зависит от пола.

Предпочтения в организации путешествий, доля, %

А вот различные возрастные группы планируют свой отдых по-разному. Например, чаще всего самостоятельно организуют путешествия молодые люди до 25 лет (41,4% опрошенных) и возрастная группа 25−44 года (25,1%). А вот люди старше 45 чаще обращаются к туроператору Туры онлайн тоже чаще всего покупают молодые путешественники до 25 лет — этот вариант ответа выбрали 7,6% опрошенных, что в полтора раза больше, чем ответ «Через оператора».

Предпочтения в организации путешествий в зависимости от возраста, доля, %

Транспорт для путешествий

Что касается транспорта для путешествий, то большинство (71%) однозначно выбирает самолёт. Второе место занял ответ «Всегда по-разному, выбираю подешевле» — так действуют 27% путешественников. А 19% чаще ездят на автомобиле. Самым непопулярным транспортом оказался мотоцикл.

Мужчины в два раза чаще женщин ездят отдыхать на автомобиле: этот вариант выбрала четверть опрошенных путешественников мужского пола. Женщины же относятся к планированию поездок более практично и чаще сравнивают цены, поэтому в 28,4% случаев выбирают вариант подешевле. Кроме того, они чуть чаще путешествуют на поездах и автобусах.

Предпочтения в выборе транспорта для путешествий в зависимости от пола, доля, %

Путешествия на самолётах предпочитают люди всех возрастов, однако молодые туристы выбирают этот вид транспорта чуть реже остальных, а путешественники в возрасте 25−44 лет — чаще. При этом молодёжь любит поезда: единственная возрастная группа, которая предпочла этот вариант транспорта личному автомобилю. Люди старше 60 лет поездки на авто ценят так, же, как перемещения на поезде, и чаще других не предают значения транспорту.

Предпочтения в выборе транспорта для путешествий в зависимости от возраста, доля, %

Самые популярные страны

В топ-5 самых популярных стран для путешествий входят Италия, Таиланд, Испания, Россия и Франция. Однако предпочтения зависят от пола и возраста путешественников.

Женщины больше всего любят именно Италию: эта страна набрала в два раза больше голосов, чем все остальные. На втором месте в женском рейтинге Испания, а третью строку занимает Россия. В пятёрку также вошли Таиланд и Франция. Мужской рейтинг выглядит иначе: однозначных любимчиков нет, а первое место с небольшим перевесом голосов занимает Таиланд. Далее следуют Италия и Испания. На четвёртой строке России, на пятой — США. А вот Франция находится только на восьмом месте (до неё идут Греция и Вьетнам). В целом, можно сделать вывод, что мужчины предпочитают отдыхать в тёплых курортных странах.

TOG-5 стран, в которых любят отдыхать россияне

Если же смотреть на рейтинги по возрастам, Италия снова вырывается в лидеры: она нравится всем. Таиланд ставят на второе место молодые люди (19−24 и 25−44). Путешественники постарше (45−60) предпочитают Испанию, а пожилые люди 60+ любят ездить по России. Россияне младше 25 лет родину для путешествий рассматривают не так часто (она занимает 6 место их рейтинга), зато в топ-5 включают Нидерланды.

TOП-5 стран, в которых предпочитают отдыхать россияне, в зависимости от возраста

Онлайн опрос проходил с 3 по 18 октября 2019 года. В нём приняли участие более 1400 человек, живущих в российских городах. Приглашение заполнить анкету получили все подписчики рассылки OneTwoTrip (более 800 тыс. чел.).