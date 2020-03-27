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27.03.2020 в 11:15

Delivery Club отменил комиссию для небольших локальных ресторанов

Программа затронет недавно подключившиеся рестораны, у которых не более трех филиалов

С пятницы, 27 марта, сервис доставки готовой еды Delivery Club запускает программу поддержки локальных ресторанов, сообщили Sostav в пресс-службе. Теперь компания не будет брать комиссию с небольших несетевых заведений, которые подключатся к сервису и будут доставлять заказы своими силами. Также комиссия будет обнулена для тех ресторанов, которые подключились к Delivery Club в период с 15 марта.

Помимо этого Delivery Club выделяет дополнительный маркетинговый бюджет для новых ресторанов. Каждый клиент сервиса сможет сделать первый заказ из каждого нового ресторана со скидкой 20%. Новые рестораны будут автоматически попадать в специальную подборку в приложении и на сайте, которая позволит пользователям легко их найти.

Гюванч Донмез, вице-президент по foodtech Mail.ru:

Мы меняем условия сотрудничества с партнерами, чтобы помочь им максимально быстро адаптироваться к ситуации, поддержать работу ресторанов и сохранить персонал. Наша поддержка в первую очередь ориентирована на малый бизнес, поскольку именно на нем сильнее всего отражается распространение коронавируса.

Донмез отметил, что доставка позволяет ресторанам сохранить персонал кухонь и официантов, которые смогут временно переквалифицироваться в курьеров. В Delivery Club более 15 тыс. ресторанов, порядка 1 тыс. из них начали работать с платформой только с прошлой недели. Sostav отправил запрос в «Яндекс.Еду».

Ранее зампред правительства Андрей Белоусов поручил ФАС разобраться с повышением агрегаторами тарифов на доставку еды из ресторанов. Тогда представители Delivery Club заявили, что не меняли условия работы сервиса с действующими партнерами, а фиксированной платы за подключение к платформе у Delivery Club нет.

Также недавно стало известно, что в выходную неделю — с 28 марта по 5 апреля — будут закрыты все кафе и рестораны. Заведения смогут работать только на доставку.

Delivery Club доставка еды
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