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27.03.2020 в 07:55

Мишустин поручил временно приостановить работу кафе и ресторанов

Курорты и санатории будут принимать лиц, находящихся в командировках

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории, курорты и объекты массового отдыха. Новые ограничительные меры вводятся с 28 марта.

Предприятия общественного питания смогут заниматься только дистанционной торговлей, их работа предварительно приостанавливается до 5 апреля.

Пансионаты, дома отдыха, санатории, гостиницы и детские лагеря закрываются до лета. В них смогут находится только лица в служебных командировках или поездках. Находящиеся сейчас на отдыхе и лечении отправляются на самоизоляцию до окончания срока проживания. Региональным властям предписывается на те же сроки закрыть горнолыжные трассы и объекты массового отдыха. Жителям всех регионов предлагается отказаться от любых поездок для отдыха и туризма.

Для борьбы с распространением вируса в России уже запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты финтес-залы и бассейны, на дистанционное обучение переведены школы и университеты. Ранее свою деятельность в стране прекратили культурные учреждения, кинотеатры, развлекательные центры.

Общепит Коронавирус курорт
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