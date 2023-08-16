Депутаты могут обязать маркетплейсы предоставлять сертификаты на товары

Госдума рассмотрит законопроект об обязанности маркетплейсов предоставлять сертификаты, подтверждающие качество и безопасность товаров, сообщила в своём Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По её словам, Росаккредитация обяжет маркетплейсы предоставлять сертификаты продукции. Копии таких документов находятся в онлайн-реестре Росаккредитации. Буцкая отметила, что ссылка на сертификат должна быть на карточке товара, чтобы покупатель мог проверить действителен ли тот.

Депутат отметила, что такой способ поможет подтвердить безопасность и качество продукции, продающейся не только в интернете, но на рынках и в магазинах. Она считает, что это особенно важно для детских товаров.

«Это одна из задач, которую я не просто держала на контроле, но написала законопроект. Он внесён в Думу, прошёл госкомиссию под председательством главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, и мы будем рассматривать его в осеннюю сессию», — написала депутат.

Доля поддельной электроники на маркетплейсах за год выросла в два раза. В сегменте ноутбуков доля подделок увеличилась с 22% до 31%, мелкой бытовой техники — с 15% до 34%, смарт-часов — с 35% до 63%, наушников и колонок — с 27% до 69%. Отмечается, что в исследовании IQ Technology было проанализировано 15 тыс. карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress.