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23.01.2025 в 14:02

Сергей Становкин назначен директором по связям с общественностью МТС AdTech

Позицию руководителя пресс-центра заняла Виктория Малярова

Сергей Становкин

Сергей Становкин занял пост директора по связям с общественностью МТС AdTech, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

На новой позиции эксперт будет отвечать за разработку и реализацию единой коммуникационной стратегии, направленной на «укрепление позиции технологического лидерства на рынке рекламы». Кроме того, в обязанности Сергея также войдет построение отношений с ключевыми стейкхолдерами и стратегические партнерства со СМИ, сообществами и соцмедиа.

До назначения Сергей Становкин работал директором по коммуникациям МТС Travel, а также был советником по коммуникациям гендиректора МТС AdTech Елены Мельниковой. До работы в МТС Становкин отвечал за клиентский опыт и развитие CRM в медиасервисах «Яндекса» («Плюс», «Музыка», «Кинопоиск», «Афиша» и другие).

Сергей Становкин, директор по связям с общественностью МТС AdTech:

Рад присоединиться к команде МТС AdTech в период активного роста рекламного бизнеса и появления полноценной рекламной вертикали. За несколько лет работы в структуре МТС я изучил компанию, ее процессы, культуру и ценности и в период трансформации бизнеса буду лидировать PR-направление.

Команда и рынок мне знакомы — последние три года я курировал рекламный бизнес в качестве советника генерального директора. Уверен, что мой опыт и знания, в том числе в области клиентского опыта, помогут МТС AdTech достичь новых высот и укрепить свои позиции на рынке диджитал-рекламы.

Виктория Малярова

Помимо этого, руководителем пресс-центра МТС AdTech стала Виктория Малярова. В команде Сергея Становкина она будет участвовать в реализации единой коммуникационной стратегии компании и лидировать взаимодействие со СМИ.

Ранее в МТС AdTech Виктория занимала позицию PR-менеджера. До этого в разное время эксперт работала в «Яндексе», Samsung и консалтинговых компаниях «Большой четверки».

Виктория Малярова, руководитель пресс-центра МТС AdTech:

В новой роли руководителя пресс-центра МТС AdTech я буду лидировать развитие отношений с медиа и ключевые проекты компании в СМИ. Я благодарна команде за доверие и совместную работу, уверена, что мой опыт в ИТ-компаниях и консалтинге поможет укрепить позиции технологического лидера МТС AdTech и выстроить долгосрочные отношения с медиа.

пресс-центр МТС Adtech Сергей Становкин Виктория Малярова
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