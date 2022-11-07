Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Wunder Digital
ADSUP.ME
Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2022 в 18:55

Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Автору хитов «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» было 58 лет

Сергей Кузнецов

Российский композитор и основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов ушёл из жизни в возрасте 58 лет. По предварительным данным, причиной смерти Кузнецова стал сердечный приступ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Уралконцерт».

По словам представителя организации, композитор умер у себя дома в Оренбурге. «Подробности сможем рассказать позднее, я знаю, что сейчас на месте работают скорая и полиция», — уточнил собеседник агентства.

Сергей Кузнецов родился в 1964 году в городе Медногорске Оренбургской области. В 12 лет он увлёкся творчеством зарубежных групп Space и Modern Talking, после чего начал заниматься музыкой, исполняя песни любимых групп на фортепиано. Затем он самостоятельно начал сочинять мелодии.

Композитор всю жизнь проработал в оренбургском детском доме, отметили в «Уралконцерт». Там же в 1986 году он познакомился с будущим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым — так началась история легендарной группы.

Помимо Шатунова и Кузнецова, в состав «Ласкового мая» вошли Вячеслав Пономарёв и Сергей Серков. Первыми песнями ансамбля стали «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе».

С 1986 по 1988 годы группа обрела популярность на дискотеках в местном ДК «Орбита» — в тот период Кузнецов написал хиты «Белые розы» и «Седая ночь». Композитору также принадлежит песня «Розовый вечер» и многие другие.

Кузнецов ушёл из «Ласкового мая» в 1989 году. Кроме этого ансамбля, он основал такие группы, как «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью», «Чернильное небо», «Новые формы», «Радуга ночью», «Ангел и Кот», «Лёха», Spice Boys.

В июне этого года из-за обширного инфаркта скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. В ноябре продюсер Юрия Шатунова Андрей Разин пообещал удалить все видео со звездой из интернета.

Сергей Кузнецов Ласковый май
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.