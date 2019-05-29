Основатель «Чемпионата» возглавил «Parimatch Россия»

Основатель портала «Чемпионат.com» Дмитрий Сергеев возглавил букмекерскую компанию «Parimatch Россия». Перед новым СЕО стоит задача усилить digital и mobile экспертизу и обновить команду. В компании заявляют, что намерены навязать конкуренцию первой тройке лидеров на одном из самых конкурентных рынков в СНГ и усилить присутствие во всех ключевых каналах коммуникации.

За плечами Сергеева — 15-летний управленческий опыт в создании продуктов, развитии бизнеса, маркетинге и коммерции. В 2005 году он основал спортивный портал «Чемпионат», в 2016 году был назначен исполнительным директором по развитию Rambler&Cо (впоследствии Rambler Group). Топ-менеджер отвечал за развитие спортивных проектов холдинга, в том числе подразделения «Рамблер.Кассы», запуск новых вертикалей, связанных с играми, спортом и развлечениями, а также курировал Rambler.ru. В 2018 году Сергеев стал операционным директором Rambler Group. Одновременно с 2016 по 2019 год руководил российским бизнесом bwin («Диджитал Беттинг»), в выводе которой на наш рынок участвовал совладелец Rambler Group Александр Мамут.

Сергеев покинул медиахолдинг в марте 2019 года, тогда же появились слухи о его переходе в «Parimatch Россия», куда устроилась часть сотрудников из маркетинга bwin.

По оценкам ARKA Agency и «Рейтинга Букмекеров», в 2018 году объем рынка букмекерских услуг в России вырос на 70% и достиг 1,15 трлн рублей. Решающим фактором роста стало проведение ЧМ по футболу. Самыми популярными букмекерами российские игроки называют «Фонбет», «1xСтавку», «Лигу Ставок», «Леон», «Винлайн», «Бетсити», «Марафон». При этом Parimatch является «лучшим онлайн-букмекером» 2018 года по версии жюри BR Awards 2019.