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29.03.2019 в 10:30

Онлайн-букмекер bwin ищет партнёров для развития бизнеса

Переговоры ведутся с несколькими сторонами, включая «Париматч»

Depositphotos

Компания «Диджитал Беттинг», управляющая российской франшизой bwin, ищет партнеров для развития онлайн-букмекера. Компания ведет переговоры с «Париматч» и другими компаниями, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей «Диджитал Беттинг».

При этом переговоры о полной или частичной продаже актива не ведутся. «Мы действительно ведем переговоры об опциях стратегического развития этого актива с «Париматч» и еще тремя партнерами, среди которых не только букмекеры. С учетом значительно возросшей конкуренции на рынке в одиночку мы не выведем этот актив на лидирующие позиции», — рассказал Рафаэль Абрамян, инвестиционный директор A&NN Investments, владеющей «Диджитал Беттинг».

Франшизу bwin развивают в России с ноября 2017 года. Букмекерская контора bwin рассчитывала войти в топ-3 онлайн-букмекеров через три года после запуска с 10% рынка, но пока занимает менее 1%. Идею запуска принес Дмитрий Сергеев, операционный директор Rambler Group, которая как и A&NN Investments принадлежит Александру Мамуту. Ранее было объявлено об уходе Сергеева из Rambler, но он пока остается гендиректором «Диджитал Беттинг». Три источника издания среди букмекеров говорят, что Дмитрий Сергеев может возглавить «Париматч» в России, причем туда уже перешла часть сотрудников из маркетинга bwin.

В 2018 году Rambler отдал эксклюзив на рекламу на «Чемпионат.com» крупному букмекеру «Фонбет», контракт с ним продлен и на 2019 год.

«Делалась ставка на то, что bwin в свое время был лидером европейского беттинг-рынка, но его позиции давно не те. Поскольку маркетинговых инструментов российский bwin набрать не смог, то и сильно развиться не получилось, особенно после контракта с «Фонбетом», который оказался более выгодным», — рассуждает топ-менеджер крупной букмекерской конторы.

bwin париматч букмекер
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