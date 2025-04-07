Первая специализированная премия в области коммуникаций назвала победителей

2 апреля в новом корпусе цифровых и информационных технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялась торжественная церемония награждения премии «Серебряный Лучник — Агро». На первый конкурс в области коммуникаций в агропромышленном комплексе России «Серебряный Лучник — Агро» было подано 180 проектов и 1 200 фотографий, которые впоследствии станут основой первого фотобанка АПК, открытого для журналистов и представителей отрасли. Генеральным партнером премии выступил опорный банк агросектора — «Россельхозбанк».

Яков Миневич, организатор премии: Агропромышленный комплекс России переживает масштабную трансформацию. Инновации, технологические прорывы, изменения в экономической среде — все это требует новых подходов к коммуникациям. Именно поэтому совместно с «Россельхозбанком» мы учредили премию «Серебряный Лучник — Агро». В первый же год она собрала 180 проектов, показав, насколько востребован обмен знаниями, лучшими практиками и свежими идеями. Наша цель — не только отметить лучшие практики, но и задать ориентиры для развития отрасли. Мы верим, что сильные коммуникации помогают формировать имидж современного сельского хозяйства и делают его привлекательным для инвестиций, молодых кадров и общества в целом.

В жюри конкурса вошли: председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, руководитель блока маркетинга и коммуникаций «Россельхозбанка» Инна Корягина, ресторатор Константин Ивлев, главные редакторы крупных федеральных СМИ и признанные эксперты в области коммуникационного рынка страны.

По итогам оценок членов жюри в шорт-лист вошли 63 проекта по 4 направлениям конкурса: коммуникационные проекты, медиапроекты в СМИ, студенческие коммуникационные проекты и фотоконкурс.

Инна Корягина, руководитель блока маркетинга и коммуникаций «Россельхозбанка»: Мы привыкли гордиться нашим балетом и достижениями в космосе, однако на земле люди делают невероятные вещи. С прошлого года мы запустили серию специальных премий и конкурсов в ведущих конкурсах страны для аграриев, чтобы показать, что сегодня быть в агро — перспективно и модно. Один из наших победителей — кейс про теленка Звездочку, выращенного в лаборатории клона, являющийся воплощением инновационных технологических достижений российских аграриев. Клонирование сегодня позволяет вывести генетически ценные породы для сельского хозяйства. Все видели отечественные виноградники, а в Чувашии, например, растут плантации хмельников, высота шпалер достигает 4 метра, это незабываемое зрелище. О них рассказывает кейс фестиваля «Зеленое золото России». Пенза при помощи компании «Дамате» стала столицей индейки, которая собирает на ежегодный фест более 50 тысяч горожан. В юбилейный для нашего банка год мы гордимся, что за 25 лет наш агро-бизнес не только бьет мировые рекорды по производительности, но и создает креативные яркие кампании. Вместе мы постепенно меняем сознание горожан и показываем, что быть в агро перспективнее, чем работать в IT-отрасли.

Победителями «Серебряный Лучник-Агро» стали:

В номинации «Агротуризм» одержали победу два проекта: «Абрау-Дюрсо» с проектом «Ботаническая тропа» и группа компаний «Агропромкомплектация» с проектом «Жить и работать на своей земле».

Лучшим коммуникационным проектом в сельском хозяйстве стала работа от компании «Прогресс Агро» — «Задача со Звездочкой: как с помощью эффективных коммуникаций показать сельское хозяйство современным инновационным и диджитальным».

В номинации «Лучший проект в гастрономии» статуэтки были вручены сразу двум лучшим проектам: гастрономическому сериалу «Еда наших: Сибирь и Дальний Восток» (второй сезон) от медиаплатформы о еде Food.ru и креативного коммуникационного агентства Ape Creative, а также культурно-гастрономическому проекту «Русский завтрак» авторства гастрономической карты России и компании «ЭкоНива».

Фестиваль индейки «Индилайт» от ООО «Новые фермы» забрал статуэтку за лучший проект в агропромышленности.

Специальный приз от РСХБ получил проект #МыЛюди АГРОЭКО за креативную серию видеороликов по популяризации профессий агросектора.

Лучшей публикацией о сельском хозяйстве стал видеоролик «Мираторга» «Ковбой из Калужской области о том, как живет и работает в российской глубинке». Лучшим медиапроектом в СМИ жюри признали аграрное реалити-шоу «Практиканты» от молодежного сообщества «Разгон».

Статуэтку за лучший блог о жизни за городом забрал Калимуллин Айдар.

Специальной наградой от Екатерины Шаповаловой, члена жюри конкурса и руководителя проекта «Гастрономическая карта России», был награжден блогер Кирилл Степанов (блог Молодой фермер).

В студенческой номинации наградили статуэтками победителей: студентку МГУ Лазареву Яну за лучшее решение кейса от РСХБ «Стратегия привлечения новых клиентов из сферы гастро бизнеса», и студентов СФУ Марию Мирошникову и Кристину Куцевалову с кейсом «Популяризация Россельхозбанка среди молодежи».

Работы финалистов фотоконкурса можно будет увидеть в уникальном фотобанке АПК, который будет отражать развитие современного сельского хозяйства нашей страны и может быть использован при публикациях СМИ.