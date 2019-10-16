СКАН-Интерфакс: Сентябрьский рейтинг корпоративных инфоповодов

Система управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс представила рейтинг корпоративных инфоповодов, о которых больше всего писали СМИ в сентябре.

В ЕС отменили решение, дающее «Газпрому» право пользования OPAL на 100%

Европейский суд встал на сторону Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутный отвод газопровода Nord Stream, проходит из РФ в Германию по дну Балтийского моря). Как сообщило польское Минэнерго, суд ЕС отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении российской компании полного доступа к мощностям газопровода. С 2013 года «Газпром» мог использовать только 50% мощностей Opal, в октябре 2016-го ЕК разрешила компании доступ к 90% мощностей.

Компания: Газпром

Кол-во упоминаний: 3977

Индекс заметности: 30828,62

Индекс прямой речи: 29

10 сентября суд ЕС по иску польской госкомпании PGNiG вынес решение об использовании газопровода Opal не в пользу «Газпрома» с целью «прекратить монополию» компании в Европе. Суд отменил решение Eврокомиссии, предоставляющее российскому концерну право использовать газопровод на 100%.

Решение суда ЕС по газопроводу Opal должно увеличить транзит «Газпрома» через Украину минимум на 12,5 миллиарда кубометров в год. «Нафтогаз Украины» назвал решение суда «приятным сюрпризом».

В пресс-службе «Газпрома» пообещали изучить юридические и коммерческие последствия решения суда.

Бывшие совладельцы «Промсвязьбанка» заочно арестованы Басманным судом

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших совладельцев «Промсвязьбанка» Алексея и Дмитрия Ананьевых по ходатайству СКР. Ключевым активом братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых был «Промсвязьбанк», в декабре 2017 года ЦБ решил санировать его. Алексею и Дмитрию Ананьевым вменяется растрата средств в период с 12 по 14 декабря 2017 года (решение о санации «Промсвязьбанка» было принято 15 декабря 2017 года).

Компания: Промсвязьбанк

Кол-во упоминаний: 1305

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Представитель «Промсвязьбанка», комментируя ситуацию, пояснил, что банк подал заявление в правоохранительные органы еще в 2018 г., иск был направлен против братьев Ананьевых, Promsvyaz Capital B. V., через которую они контролировали банк, и 10 бывшим топ-менеджерам банка с требованием возместить ущерб.

Топ-менеджер ОДК Александр Коршунов задержан в Италии по запросу Минюста США

Директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Коршунов был задержан в итальянском Неаполе по запросу США. Его заподозрили в экономическом шпионаже во время работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Этот пост он занимал в 2009−2017 гг.

Компания: ОДК

Кол-во упоминаний: 1244

Индекс заметности: 13417,42

Индекс прямой речи: 26

Компания: Ростех

Кол-во упоминаний: 895

Индекс заметности: 5757,25

Индекс прямой речи: 44

В пресс-службе Ростеха, в состав которого входит ОДК, заявили, что в госкорпорации принимаются все возможные меры для возвращения задержанного сотрудника в Россию.

«Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой», — сказали в Ростехе.

В пресс-службе ОДК между тем заявили, что задержанный сотрудник не причастен к противоправной деятельности. «Мы подтверждаем факт задержания за рубежом своего сотрудника. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы», — сказали в пресс-службе.

«Роснефть» пожаловалась в Минэнерго на загрязнение нефти «Транснефтью»

В «Роснефти» уверяют, что компания сдает в систему «Транснефти» качественную нефть с содержимым ХОС не выше 1 ppm, а на свои заводы получает от монополии сырье с не менее высоким содержимым ХОС. О загрязнении сырья, поступающего по трубопроводу «Дружба», весной сообщили в компании «Белнефтехим», которая выявила превышение хлорорганических соединений в нефти в несколько раз.

Компания: Роснефть

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Индекс прямой речи: 33

Компания: Транснефть

Кол-во упоминаний: 515

Индекс заметности: 5377,54

Индекс прямой речи: 48

8 сентября «Транснефть» выпустила официальное заявление, в котором отказалась поддержать идею «Роснефти» привлекать независимых инспекторов для контроля качества нефти. «Транснефть» с учетом изложенной выше позиции не поддерживает предложение по внедрению привлечения на обязательной основе независимых сюрвейерских организаций для проведения ежесуточного контроля качества нефти при приемке и выдаче нефти из системы магистрального нефтепровода", — отмечает компания.

В «Транснефти» считают справедливым, что точку в их споре с «Роснефтью» о том, как определять качество углеводородов в трубопроводе, поставит правительство. В интервью телеканалу «Россия 24» такое мнение выразил глава компании Николай Токарев.

Банк ВТБ выступил титульным спонсором гонки «Формула-1» ВТБ Гран-при России

Этап чемпионата мира «Формулы-1» прошел с 26 по 29 сентября на Сочи Автодроме, который является первой и единственной трассой в России, принимающей Гран-при. На трассе в Олимпийском парке состоятся также гонки молодежных чемпионатов «Формулы-2» и «Формулы-3». Титульным спонсором мероприятия выступил банк ВТБ.

Компания: Банк ВТБ

Кол-во упоминаний: 401

Индекс заметности: 721,28

Индекс прямой речи: 28

По словам главы ВТБ Андрей Костина, российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» стал одним из главных спортивных проектов ВТБ. «Я встречался с руководством «Формулы-1». Все довольны, всем нравится, как организован этап в России, — сказал Костин. — «Формула-1» — это важное, глобальное спортивное событие. Мы рады, что являемся титульным спонсором этапа, это один из главных наших спортивных проектов».