SenseSay показало современное рыцарство в обновлённом бренде «Колесо.ру»

Российская сеть шинных и сервисных центров «Колесо.ру» провела ребрендинг. Новое позиционирование и «геральдический» фирменный стиль разработали в SenseSay. Брендинговое агентство провело исследования, пересмотрело позиционирование бренда, сформулировало его ценности, обновило слоган, логотип и фирменный стиль, а также проработало концепцию оформления шинных и сервисных центров.

Серия глубинных интервью, которая легла в основу проекта, показала, что при выборе шиномонтажа целевая аудитория смотрит в первую очередь на качество и безопасность, соблюдение технологических процессов сервиса. Уверенность в этих параметрах — ключевой критерий выбора. Поэтому сутью бренда «Колесо.ру» стал «стандарт уверенности», а его архетипом — сильный и заботливый герой — образ современного рыцаря, обеспечивающий уверенность в безопасности на дороге.

Артем Кашехлебов, стратегический директор SenseSay: Решая классическую задачу взаимосвязи рационального и эмоционального, в контексте выбора продуктов нашей категории, мы обратили внимание на то, что потребители часто говорили о таких важных рациональных характеристиках как: квалификация персонала и точное соблюдение технологий оказания услуг по установке и обслуживанию колес. Высокий уровень качества этих аспектов и формирует ощущение безопасности, а вместе с ним и чувство уверенности, которое легло в основу эмоциональной части бренд-платформы и коммуникации «Колесо.ру».

Визуальное решение, отражающее эту идею, — геральдические мотивы. Принципы построения гербов, которые символизируют уверенность и надёжность, вдохновили дизайнеров SenseSay и легли в основу айдентики компании. При этом гербы не используются в айдентике напрямую — вместо этого создан гибкий модульный паттерн, современный рыцарский дух которого считывается на уровне ощущений, отмечают в агентстве. Этот паттерн ложится на всевозможные носители фирменного стиля и даже становится выразительной сеткой для верстки.

За преемственность бренда «Колесо.ру» отвечает логотип: кайман, привычный для нескольких поколений клиентов, годами служивший фирменным знаком и даже маскотом компании, сохранил свою роль. Но это не значит, что знак остался неизменным: дизайнеры SenseSay стилизовали его, чтобы «подружить» с геометричным геральдическим фирменным стилем.

Концепция дизайна шинных центров транслирует посетителю ключевое сообщение, заложенное в стратегии бренда. Модульная система оформления легко адаптируется под самые разные форматы помещений, отметили в агентстве.

Работа над проектом на всех его этапах шла в формате branducation, предполагающем обучение клиентской команды и активное её вовлечение в процесс. SenseSay провели для менеджеров «Колесо.ру» шесть воркшопов по авторской методике.

Александр Никифоров, креативный директор SenseSay: Такой подход позволяет нам избежать ситуаций, с которыми сталкиваются многие бренды, когда их позиционирование обновлено, бренд-платформа прописана, но фактически ими никто не пользуется. Благодаря branducation-подходу вся команда клиента чувствует новый бренд на кончиках пальцев, ощущает его как итог собственной работы. Это многократно усиливает эффект ребрендинга.

Состав творческой группы

SenseSay (агентство):

Креативный директор: Саша Никифоров

Стратегический директор: Артём Кашехлебов

Аккаунт-директор: Саша Шашков

Арт-директор, дизайнер: Максим Лукашевич

Дизайнеры кейса: Даша Жалейко, Дима Куценко

Моушн-дизайнер: Саша Лакфар

AC Consulting (качественные и количественные исследования)

«Колесо.ру» (клиент):

Директор по маркетингу: Владимир Касаткин

Руководитель отдела маркетинга: Анастасия Вильбоа

Руководитель розничной сети: Евгений Беляк

Менеджеры по маркетингу: Ольга Никитина, Тамара Иванова