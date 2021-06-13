Съемка в режиме таймлапс: как использовать в маркетинге

Считается, что первый в мире таймлапс был снят в 1901 году режиссером Фредериком С. Армитиджем. В фильме «Разрушение и строительство Звездного театра» с помощью покадровой съемки был показан снос знаменитого здания. Сейчас такой формат используются повсеместно: от трэвел-блогов до музыкальных клипов, от фильмов о природе до роликов о производстве. В колонке для Sostav Рустем Валиев, сооснователь компании Timebox Camera, рассказал, как можно использовать таймлапс и в качестве маркетингового инструмента для продвижения бренда.

Таймлапс-видео — это результат покадровой съемки. Камера фиксирует происходящее с определенной частотой, а полученные фотографии «склеиваются» в видео. Так в коротком ролике можно показать процесс, развитие которого занимает длительное время — до нескольких лет.

Таймлапс для маркетологов

Таймплапс — новый тренд в маркетинге из-за спроса на короткие видео. Людям не хватает времени и концентрации на просмотр чего-то дольше, чем ролик в TikTok, а таймлапс как раз помогает уместить затяжные процессы в 15−30 секунд. Результат при этом выглядит динамично, небанально и затягивающе.

Создавайте имиджевые и презентационные ролики. Чтобы повысить узнаваемость бренда и сократить расстояние между вами и клиентом, снимайте в формате таймлапс рабочие будни — и в офисе, и на производстве. Интересно будет выглядеть процесс подготовки к важному событию. Технология отлично подойдет для съемки значимых проектов компании, выставок и конференций, в которых она принимает участие, корпоративных и общественных мероприятий.

Чтобы повысить узнаваемость бренда и сократить расстояние между вами и клиентом, снимайте в формате таймлапс рабочие будни — и в офисе, и на производстве. Интересно будет выглядеть процесс подготовки к важному событию. Технология отлично подойдет для съемки значимых проектов компании, выставок и конференций, в которых она принимает участие, корпоративных и общественных мероприятий. Отчитывайтесь перед инвесторами. Инвестиционный проект подразумевает как финальную, так и регулярную промежуточную отчетность. Видеоролик о проделанной работе и текущем состоянии объекта красноречивее бумаг и даже презентаций с инфографикой. В таймбоксе есть функция создания еженедельных видеоотчетов, которые можно получать на электронную почту. Оборудование обеспечивает онлайн-доступ к отснятым материалам из любой точки мира, а также возможность самостоятельного создания видео за нужный период. Так легко подготовиться к конференции или неожиданному совещанию и показать участникам ход работ.

Инвестиционный проект подразумевает как финальную, так и регулярную промежуточную отчетность. Видеоролик о проделанной работе и текущем состоянии объекта красноречивее бумаг и даже презентаций с инфографикой. В таймбоксе есть функция создания еженедельных видеоотчетов, которые можно получать на электронную почту. Оборудование обеспечивает онлайн-доступ к отснятым материалам из любой точки мира, а также возможность самостоятельного создания видео за нужный период. Так легко подготовиться к конференции или неожиданному совещанию и показать участникам ход работ. Увеличивайте продажи. Показ новинок, «прогулка» по торговому залу, детальный обзор конкретного товара или процесса оказания услуги — все это отлично вписывается в таймлапс. Далеко не у всех есть время на просмотр подробных видео с голосовым сопровождением, а ускоренный ролик с важными текстовыми пометками универсален. В сайт строительной фирмы или компании по продаже квартир можно встроить плеер с трансляцией стройки. Покупатели смогут в режиме реального времени наблюдать за скоростью реализации проекта.

Показ новинок, «прогулка» по торговому залу, детальный обзор конкретного товара или процесса оказания услуги — все это отлично вписывается в таймлапс. Далеко не у всех есть время на просмотр подробных видео с голосовым сопровождением, а ускоренный ролик с важными текстовыми пометками универсален. В сайт строительной фирмы или компании по продаже квартир можно встроить плеер с трансляцией стройки. Покупатели смогут в режиме реального времени наблюдать за скоростью реализации проекта. Готовьте контент для СМИ. Для рекламы проекта и освещения новостей отснятые материалы удобно передавать как местным, так и региональным СМИ, которые не могут сами приехать на производство. Или если доступ к нему запрещен из соображений безопасности.

Таймлапс для соцсетей

Уровень доверия клиентов и их вовлеченность повышается, если они регулярно видят отчеты о ходе работ в медиа и соцсетях. Снимайте рабочие процессы, закулисье, обзоры товаров и публикуйте короткие видео в Instagram или TikTok.