Съемка в режиме таймлапс: как использовать в маркетинге

Считается, что первый в мире таймлапс был снят в 1901 году режиссером Фредериком С. Армитиджем. В фильме «Разрушение и строительство Звездного театра» с помощью покадровой съемки был показан снос знаменитого здания. Сейчас такой формат используются повсеместно: от трэвел-блогов до музыкальных клипов, от фильмов о природе до роликов о производстве. В колонке для Sostav Рустем Валиев, сооснователь компании Timebox Camera, рассказал, как можно использовать таймлапс и в качестве маркетингового инструмента для продвижения бренда.
Таймлапс-видео — это результат покадровой съемки. Камера фиксирует происходящее с определенной частотой, а полученные фотографии «склеиваются» в видео. Так в коротком ролике можно показать процесс, развитие которого занимает длительное время — до нескольких лет.
Таймлапс для маркетологов
Таймплапс — новый тренд в маркетинге из-за спроса на короткие видео. Людям не хватает времени и концентрации на просмотр чего-то дольше, чем ролик в TikTok, а таймлапс как раз помогает уместить затяжные процессы в 15−30 секунд. Результат при этом выглядит динамично, небанально и затягивающе.
- Создавайте имиджевые и презентационные ролики. Чтобы повысить узнаваемость бренда и сократить расстояние между вами и клиентом, снимайте в формате таймлапс рабочие будни — и в офисе, и на производстве. Интересно будет выглядеть процесс подготовки к важному событию. Технология отлично подойдет для съемки значимых проектов компании, выставок и конференций, в которых она принимает участие, корпоративных и общественных мероприятий.
- Отчитывайтесь перед инвесторами. Инвестиционный проект подразумевает как финальную, так и регулярную промежуточную отчетность. Видеоролик о проделанной работе и текущем состоянии объекта красноречивее бумаг и даже презентаций с инфографикой. В таймбоксе есть функция создания еженедельных видеоотчетов, которые можно получать на электронную почту. Оборудование обеспечивает онлайн-доступ к отснятым материалам из любой точки мира, а также возможность самостоятельного создания видео за нужный период. Так легко подготовиться к конференции или неожиданному совещанию и показать участникам ход работ.
- Увеличивайте продажи. Показ новинок, «прогулка» по торговому залу, детальный обзор конкретного товара или процесса оказания услуги — все это отлично вписывается в таймлапс. Далеко не у всех есть время на просмотр подробных видео с голосовым сопровождением, а ускоренный ролик с важными текстовыми пометками универсален. В сайт строительной фирмы или компании по продаже квартир можно встроить плеер с трансляцией стройки. Покупатели смогут в режиме реального времени наблюдать за скоростью реализации проекта.
- Готовьте контент для СМИ. Для рекламы проекта и освещения новостей отснятые материалы удобно передавать как местным, так и региональным СМИ, которые не могут сами приехать на производство. Или если доступ к нему запрещен из соображений безопасности.
Таймлапс для соцсетей
Уровень доверия клиентов и их вовлеченность повышается, если они регулярно видят отчеты о ходе работ в медиа и соцсетях. Снимайте рабочие процессы, закулисье, обзоры товаров и публикуйте короткие видео в Instagram или TikTok.
- Расскажите историю. Выберите самого загруженного сотрудника, который много перемещается, и снимите его ускоренный рабочий день. Или заведите еженедельную рубрику «День с …» и публикуйте видео о работниках разных направлений. Это подчеркнет профессионализм ваших сотрудников и покажет, как много людей трудится над продуктом. Плюс сократит дистанцию между вами и клиентами.
- Проведите экскурсию. Пройдитесь по офисам, загляните на производство и на склад. Прокатитесь в машине логистической службы. Если вы покупаете материалы, снимите весь ассортимент и муки выбора. Если сами доставляете клиенту заказ, зафиксируйте маршрут. А если заказчик не будет возражать, снимите и его с довольной улыбкой.
- Покажите рабочий процесс. Когда покупатель видит все стадии изготовления, это добавляет ценности продукту. Если вы визажист, сделайте таймлапс, как создаете образ или подбираете цветовую гамму. Если вы готовите площадку к мероприятию — снимите процесс установки и настройки световой и звуковой техники. Не важно, идет процесс вручную или автоматизирован, видео будет удерживать внимание зрителей.
- Подтвердите выполнение требований клиента. Выберите сложный заказ и снимите в таймлапс весь процесс, включая доставку. Акцентируйте внимание на деталях, на тонкостях производства, на том, как справились со сложностями.